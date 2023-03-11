更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 地方

阿里山新秘境水山療癒步道啟用 走過都說讚

2023/3/11 17:41（3/11 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以手作步道方式打造的阿里山森林遊樂區新秘境「水山療癒步道」11日啟用，邀請民眾共賞安定心神的頌缽表演，也進行森林療癒5感體驗。中央社記者蔡智明攝 112年3月11日
以手作步道方式打造的阿里山森林遊樂區新秘境「水山療癒步道」11日啟用，邀請民眾共賞安定心神的頌缽表演，也進行森林療癒5感體驗。中央社記者蔡智明攝 112年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）以手作步道方式打造的阿里山森林遊樂區新秘境「水山療癒步道」今天啟用，全長約860公尺，串聯祝山林道、水山巨木與森林鐵道，嘉義林管處邀請民眾體驗森林療癒五感，走過都說讚。

嘉義林管處營造森林療癒新秘境阿里山國家森林遊樂區「水山療癒步道」，今天下午舉行啟用典禮，邀台灣森林保健學會、學術單位、地方民意代表及社區民眾共襄盛舉，除欣賞安定心靈的頌缽表演，也進行森林療癒五感體驗。

嘉義林管處表示，水山療癒步道由入口至水山巨木全長約860公尺，其中設置「水山教室」、「森之座」、「意想地」、「森天觀影」等療癒空間，設有森林療癒解說柱，提供生態旅遊療癒體驗。

嘉義林管處人員說明，體驗森林療癒時會配合解說柱，並以森遊阿里山APP藍芽推播解說內容，任何時間造訪都能進行自導式療癒活動；在場民眾紛紛拿起手機，跟著操作，將眼睛闔上、氣息吐出、心事埋藏、躺臥休息，大家都覺得很讚。

嘉義林管處強調，水山療癒步道是搭配自然材質手作方式打造的步道，巧妙的將森林、回收山葵園及早期工作路徑重新規劃整合，串聯祝山林道、水山巨木與森林鐵道，形成一處富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的環狀步道系統。（編輯：陳政偉）1120311

阿里山國家森林遊樂區「水山療癒步道」11日舉行啟用典禮，步道全長約860公尺，設置「水山教室」、「森之座」、「意想地」、「森天觀影」等空間，也設有森林療癒解說柱。中央社記者蔡智明攝 112年3月11日
阿里山國家森林遊樂區「水山療癒步道」11日舉行啟用典禮，步道全長約860公尺，設置「水山教室」、「森之座」、「意想地」、「森天觀影」等空間，也設有森林療癒解說柱。中央社記者蔡智明攝 112年3月11日
#阿里山森林遊樂區
#水山療癒步道
#祝山林道
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族