阿里山新秘境水山療癒步道啟用 走過都說讚

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以手作步道方式打造的阿里山森林遊樂區新秘境「水山療癒步道」11日啟用，邀請民眾共賞安定心神的頌缽表演，也進行森林療癒5感體驗。中央社記者蔡智明攝 112年3月11日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）以手作步道方式打造的阿里山森林遊樂區新秘境「水山療癒步道」今天啟用，全長約860公尺，串聯祝山林道、水山巨木與森林鐵道，嘉義林管處邀請民眾體驗森林療癒五感，走過都說讚。

嘉義林管處營造森林療癒新秘境阿里山國家森林遊樂區「水山療癒步道」，今天下午舉行啟用典禮，邀台灣森林保健學會、學術單位、地方民意代表及社區民眾共襄盛舉，除欣賞安定心靈的頌缽表演，也進行森林療癒五感體驗。

嘉義林管處表示，水山療癒步道由入口至水山巨木全長約860公尺，其中設置「水山教室」、「森之座」、「意想地」、「森天觀影」等療癒空間，設有森林療癒解說柱，提供生態旅遊療癒體驗。

嘉義林管處人員說明，體驗森林療癒時會配合解說柱，並以森遊阿里山APP藍芽推播解說內容，任何時間造訪都能進行自導式療癒活動；在場民眾紛紛拿起手機，跟著操作，將眼睛闔上、氣息吐出、心事埋藏、躺臥休息，大家都覺得很讚。

嘉義林管處強調，水山療癒步道是搭配自然材質手作方式打造的步道，巧妙的將森林、回收山葵園及早期工作路徑重新規劃整合，串聯祝山林道、水山巨木與森林鐵道，形成一處富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的環狀步道系統。（編輯：陳政偉）1120311