阿里山遊樂區天文體驗營 探索春季「微笑曲線」

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）林業及自然保育署嘉義分署今天表示，阿里山森林遊樂區春天百花開，夜晚可觀著名的星空「微笑曲線」，4月起將與嘉市天文協會舉辦天文生態體驗營共7梯次，6日開放報名。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，往年很受民眾歡迎的阿里山國家森林遊樂區天文生態體驗營即將開辦，今年與嘉義市天文協會攜手以「微笑星空」為主題，4至6月舉辦7梯次2天1夜體驗營。

林業及自然保育署嘉義分署說，活動內容包含室內課程講解介紹季節常見星座、星座相關故事傳說、戶外實體天文望遠鏡操作練習課程、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭火車賞日出等，課程多元豐富，且可欣賞到百花盛開。

此外，阿里山上無光害，晚上可以輕易觀察到春季的各式星座及著名的星空「微笑曲線」；「微笑曲線」是從大家熟知的北斗七星開始，透過牧夫座的「大角」、室女座的「角宿一」，一直延伸烏鴉座。

嘉義分署表示，體驗營於3月6日（星期三）上午9時開放報名，歡迎國小3年級以上親子、成人及銀髮族參加。體驗營在往年都很搶手，預估開放報名後很快就會額滿；詳細內容請上嘉義分署網站查詢。（編輯：郭諭儒）1130304