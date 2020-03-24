武漢肺炎／佛系防疫到禁足3週 英國政策大轉彎

英國武漢肺炎疫情升溫，為了保持社交距離，許多人在家上班，地鐵搭乘人數驟減。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年3月24日

（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）英國12日宣布的防疫措施才被批評為太過薄弱，等同沒有措施的「佛系防疫」，短短11天過去，英國首相強生今天宣布全英國實施3週禁足令，政策大轉彎。

英國從3月5日出現本土第一名死者，至今已有335人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），死亡人數直線上升。英國政府的態度巨變，可能在於看到義大利的前車之鑑。

在強生（Boris Johnson）每天例行的防疫記者會上，拿英國與歐洲疫情最嚴重的義大利相比，「英國距離義大利還有幾週」，是最常被問到的問題之一。而專家的答案也從一開始的「4週」縮短到「2週」。

「衛報」（The Guardian）指出，義大利在今年第10週的死亡人數為176人，約等同於英國在第12週的166人。如果英國跟隨義大利的傳染速度，可預料死亡人數將急劇增加。

儘管也有數據顯示英國的死亡人數增長速度較義大利稍微緩慢，但看到義大利目前近5500人死亡的恐怖現實，英國政府不得不加強防疫措施。

觀察英國政府的防疫政策，從一開始建議70歲以上與慢性病患者不要外出、要求民眾減少非必要社交接觸，不要去酒吧、劇院；然後宣布停課，緊跟著強制關閉酒吧、咖啡廳，減少地鐵班次；到今天正式宣布未來3週非必要不得出門、不准3人以上集會，違規將開罰，可以看出「溫水煮青蛙」地逐步緊縮。

而強生今天祭出禁足令，民眾在週末四處跑的亂象，以及專家的數據推演都是原因。

「金融時報」（Financial Times）報導，根據倫敦大學學院（UCL）、劍橋大學與英國衛生數據研究機構（Health Data Research UK）最新分析，英國政府的政策力道不足，可能導致未來一年有3萬5000至7萬原本不該喪生的人死亡。

分析指出，英國政府必須「強制」民眾保持社交距離，不要期待民眾會「自願」去做。

而英國民眾確實不會聽從「建議」乖乖待在家中，從英國各地在上週末出現大批踏春人潮可以得證。

天氣回暖加上賞櫻季到來，讓不少民眾跑到郊外去放風。部分地區甚至出現塞車與排隊人潮，簡直就像是往常放連假時的盛況，讓強生氣得說重話：「不要以為新鮮空氣能夠提供你們免疫力。」

強生晚間發表電視談話，終於拿出罕見的強硬手段，直接對英國人下禁足令。他試圖以最淺顯的話說明，告知全國人民這項命令的重要性，並循循善誘：「如果朋友要求見面，你應該說不。」

他並警告，如果民眾不理會禁足令上街，可能會被警察要求解散集會，或是罰款。

而這項禁足令究竟有多大效用？英國廣播公司（BBC）分析，科學家目前認為感染新型冠狀病毒的人可以在5天內傳染給2.5個人。以此計算，若這些受感染的人都不受控制在外亂跑，30天後就會有406人遭到傳染。

然而，如果能控制感染者的活動範圍，在5天之後，最初的帶原者只能傳染給1.25人；30天之後，總感染數為15個人，不到406人的5%。（編輯：馮昭）1090324