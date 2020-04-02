研究：武漢肺炎患者發病前1至3天 即可傳染他人

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布的研究，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的患者在症狀出現前1至3天，就能傳染給他人。

路透社報導，這項研究是根據新加坡在1月23日至3月16日通報的243起確診病例，強調保持社交距離以對抗疫情的重要性。

研究發現，有7起「群聚」感染可能屬無症狀傳染，其中4起可追溯到感染日期。無症狀傳染發生在感染者出現症狀前的1至3天。

在新加坡的確診案例中，有157起屬本土病例，其中10人可能在症狀開始顯現之前就已經把病傳染給他人。

根據法新社所彙整的官方數據，2019冠狀病毒疾病自去年12月在中國爆發以來，迄今在全球奪走4萬5000多條性命，至少90萬5000人染病。

研究人員在CDC今天於線上發布的「死亡率與發病率週報」（Morbidity and Mortality Weekly Report）寫道，研究顯示，限制有症狀患者接觸外界恐怕還不足以控制疫情。

研究人員說，上述發現加劇了防疫挑戰，但他們也說，影響程度取決於無症狀傳染的程度和持續時間，但迄今為止情況尚不明朗。

研究執筆人建議公共衛生官員，在追蹤接觸名單時，應考慮將患者發病前一段時間納入，以因應無症狀傳染的可能性。

不過，美國疾病管制暨預防中心說，儘管經過仔細調查，仍有可能是未知來源引起的群聚感染。

此外，這些發現也有可能受到不確實的案例通報所影響，特別是當患者僅出現輕微症狀。

由於目前檢測主要針對有症狀患者，研究人員估計，無症狀患者的檢出率低於實際情況。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1090402