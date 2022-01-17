阪神大地震27週年 燈籠排字提醒世人勿忘震災[影]

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）造成6434人罹難的日本阪神大地震滿27週年，今天很多人在當年發生大地震的清晨時刻舉行追悼活動。神戶市一座公園以燈籠排上「忘1．17」文字，提醒世人勿忘震災，記取教訓。

「朝日新聞」報導，紀念阪神大地震（日本稱阪神．淡路大震災）27週年，今天清晨5時46分（台灣時間4時46分），也就是27年前發生大地震的時刻，日本多處舉行追悼儀式。在神戶市中央區的東遊園地這座公園，以約5000個竹紙燈籠排成「忘1．17」的文字，許多人前來默哀。

受到這座公園重整等因素影響，今年擺設的燈籠數是去年的半數。今年和去年一樣，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，追悼活動規模縮小。

追悼式的主辦單位表示，有關燈籠排字，自2016年起徵詢阪神大震災罹難者家屬等的意見，今年接獲36件，其中有13件寫著「忘」字，這包括有人提醒世人「勿忘」及有人「想忘懷」等語句，最後決定燈籠文字排出「忘」字。

日本放送協會（NHK）報導，「忘1．17」排字可解讀為「希望世人莫忘阪神大地震」，也可解讀為阪神大地震或許會被遺忘，提醒世人要有危機感。此外，也有人認為憶起大災難很難過，很想忘懷。

神戶市長田區的鷹取天主教堂教會17日上午5時30分開始舉行追悼儀式，包括神父、佛教僧侶、當地居民等約40人出席。（共同社）

神戶市長田區的鷹取天主教堂教會在阪神大地震時教堂被火燒毀，僅存神像，之後原址成為志工活動據點。今天上午5時30分開始，教會的禮拜堂舉行追悼儀式，包括神父、佛教僧侶、當地居民等約40人出席。

在阪神大地震震央附近、兵庫縣淡路島北部的「北淡震災紀念公園」保留著地震發生時露出地表的野島斷層的一部分，也豎立著紀念罹難者的慰靈碑。今天清晨約有50人到此悼念罹難者，公園內點燃63個竹紙燈籠。63是淡路島在大震災中罹難的人數。

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朝日新聞報導，阪神大地震發生於1995年1月17日上午5時46分，是日本在第二次世界大戰後首度發生大都市直下型地震，震央在兵庫縣淡路島北部，地震規模7.3。神戶市、兵庫縣內的4座城市及淡路島觀測到震度7，是日本觀測史上首度觀測到震度7。

阪神大地震造成6434人罹難、3人下落不明、4萬3792人受傷，全毀或半毀的屋舍約25萬棟。阪神大地震後，日本政府重新審視防災及災後重建（復興）對策。（編輯：郭中翰）1110117