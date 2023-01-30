反聖嬰氣候模式影響 紐約客面臨罕見「雪旱」

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（中央社紐約30日綜合外電報導）紐約的冬天經常讓人聯想到曼哈頓（Manhattan）時報廣場（Times Square）和中央公園（Central Park）被白雪籠罩的畫面。不過，今年的狀況並非如此。

法新社報導，截至昨天，紐約市仍未出現可測量降雪，這意味該市已打破50年來冬季最晚降雪的紀錄。

與此同時，紐約市也即將刷新沒有任何可測量降雪的連續天數紀錄。

「白色季節」的消失讓紐約人感到困惑。退休教師韓森（Anne Hansen）告訴法新社：「這真令人難過。基本上，我們不喜歡看到雪，但現在我們非常想念它。」

依照往年經驗，被暱稱「大蘋果」（The Big Apple）的紐約市通常在12月中旬左右首度降雪。上一個冬季的初雪則在平安夜當天降臨。

根據氣象學家對紐約市可測量降雪的定義，中央公園的積雪量至少要達到0.1英寸。本月25日當地雖有些微降雪，但並未達到上述標準。

美國國家氣象局（NWS）資料顯示，昨天沒有下雪，意味這是自1869年有紀錄以來，紐約市民等待初雪最久的一次。在此之前，紐約市最晚出現可測量降雪的時間是在1月29日，這是1973年創下的紀錄。

紐約也即將寫下最長的連續無雪天數，目前的紀錄是截至2020年12月15日的332天。

天氣預報公司AccuWeather指出，昨天是「雪旱」（snow drought）的第326天。

NWS氣象學家瓦茲（Nelson Vaz）告訴法新社，「這種（雪旱）現象極不尋常」，全球反聖嬰（La Nina）天氣模式是導致冷鋒停留在較北方和西方地區的主因。

去年12月，鄰近加拿大邊境的紐約州水牛城（Buffalo）降雪達1公尺，造成至少39人死亡。

氣象網站Weather.com的資料顯示，就紐約市1月前25天的氣溫來看，只有1932年比2023年暖和。

紐約市從未出現整個冬季都沒有可測量降雪的狀況。

二月通常是降雪最多的月份，接下來大蘋果可能很快就會變成一片銀白世界。（譯者：施施/核稿：林治平）1120130