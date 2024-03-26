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首頁 / 國際

日最高院逆轉裁定 同性伴侶可領犯罪被害補償金

2024/3/26 20:04
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本一起有關同性伴侶是否可請領犯罪被害補償金的訴訟，今天出現逆轉一、二審結果，最高法院首度做出「被害人的同性伴侶也可能屬於『事實婚』的對象」裁定，發回高院更審。

日本放送協會（NHK）及每日新聞報導，家住名古屋市的49歲內山靖英，2014年因為同居男性伴侶遭人殺害，提出請領以犯罪被害人遺屬為給付對象的犯罪被害補償金申請，但遭愛知縣公安委員會以同性伴侶為由裁定不給付，內山因此對愛知縣政府提出訴訟。

「事實婚」意為有同居之實但未向政府機構提出結婚登記，不屬法律上夫婦的婚姻形式。這起訴訟爭點在於補償金給付對象的「有事實上婚姻關係者」是否包括同性伴侶，而在地院及高院審理時，都認為給付對象不包括同性伴侶，因此駁回內山所提訴訟。內山不服提出上訴。

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最高法院第3小法庭法官林道晴今天表示，「因為被害人死亡所受到的精神上與經濟上的打擊，不能說異性或同性而有不同，所以被害人同性伴侶也可能符合『事實婚』條件，成為補償金給付對象」。這是最高法院首度做出這樣的裁定。

最高法院認為，由於原告跟被害人是否屬「事實婚」的關係，仍有必要進一步進行審理，所以發回名古屋高等法院更審。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1130326

#日本
#最高法院
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