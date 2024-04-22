哥大親巴勒斯坦示威持續 拜登譴責校園反猶行動

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（中央社紐約21日綜合外電報導）哥倫比亞大學親巴勒斯坦示威者要求學校拒收與美國主要盟友以色列有關企業捐款的示威進入第5天之際，美國總統拜登在今天譴責大學校園內一切的反猶太主義。

因為以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭以及隨之而來的加薩（Gaza）人道主義危機，在哥倫比亞大學（Columbia University）校園紮營抗議的學生，呼籲這所與特拉維夫大學（Tel Aviv University）有交換學生計畫的紐約名校，抵制所有與以色列相關的活動。

拜登在猶太教節日逾越節（Passover）前夕發表的聲明中說：「最近幾天，我們仍看到騷擾猶太人、呼籲對猶太人暴力相向的現象。這種公然的反猶太主義是應受譴責的、也是危險的，這在大學校園或我國任何的地方都絕對沒有立足之地。」

自從去年10月7日哈瑪斯發動襲擊、以色列針對加薩進行報復攻擊以來，美國各大學已經成為全美激烈文化辯論的焦點，許多學生的親巴勒斯坦立場被指責是反猶太主義。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哥倫比亞大學正統派猶太人（Orthodox Jews）學生組織的一名拉比，今天「強烈」建議猶太學生回家。

然而，哥倫比亞大學的另一個猶太組織Hillel在舊稱為推特（Twitter）的X平台上表示，猶太學生不應離開校園，但校方應該「採取更多措施以確保我們的學生安全。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130422