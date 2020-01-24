日本春季甲子園參賽球隊出爐 投球數限制受矚

日本令和年代首次春季甲子園將於3月登場，選考委員會今天選出32支參賽球隊，圖為首度出賽的鹿兒島縣鹿兒島城西高校球員歡呼。（共同社提供）

（中央社東京24日綜合外電報導）日本令和年代首次春季甲子園將於3月登場，選考委員會今天選出32支參賽球隊，值得關注的是，日本高校野球連盟（高野連）去年宣布，將從今年春季甲子園實施投手投球數限制。

日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）每年春天舉行，今年進入第92屆，預計從3月19日在兵庫縣西宮市甲子園球場開打，進行為期13天賽事。

今年較受矚目的是高野連的新措施，為預防投手傷害，每位投手在一週內不能投超過500球，雖然沒有罰則，但每支球隊如果都遵守這樣的限制，今年將不會出現往年一位主力投手「投好投滿」的情況，也考驗教練的投手調度功力。

春季甲子園的參賽隊伍並不像日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）由比賽產生，而是由選考委員會根據前一年成績，從全日本選出32支強隊進行比賽。

選考委員會從日本各地選出28校，剩下的4校名額，一所會給前一年秋季明治神宮大會冠軍隊伍，稱為明治神宮大會名額；剩下3所由「21世紀名額」選出。

要獲選為「21世紀名額」必須符合某些條件，例如球隊人數不足或沒有自己的球場、能克服位於強降雪地區等困難因素的高中，或是從事志工活動等對地方有貢獻的學校。

今年的「21世紀名額」由北海道帶廣農業高校、福島縣磐城高校及島根縣平田高校獲選；明治神宮大會名額則是愛知縣中京大學附屬中京高校。

帶廣農業高校與平田高校都是首度出賽；磐城高校則是時隔46年的第3次出賽。

去年奪下夏季甲子園冠軍的履正社高校，今年隊上也擁有王牌岩崎峻典及主力打者小深田大地，意圖奪下春季甲子園冠軍完成「夏春連霸」。

同屬大阪強豪的大阪桐蔭高校，則是時隔2年的第11次出賽；埼玉縣的花咲德榮高校、兵庫縣的明石商業高校、和歌山縣的智辯和歌山高校，都是傳統實力堅強的球隊，將在這次大會一較高下。

除去「21世紀名額」與明治神宮大會名額的28校名單如下：

北海道地區：白樺學園高校（首度出賽）。

東北地區：宮城縣仙台育英高校、山形縣鶴岡東高校。

關東及東京地區：群馬縣高崎健康福祉大學高崎高校、山梨縣山梨學院高校、神奈川縣東海大學附屬相模高校、群馬縣桐生第一高校、埼玉縣花咲德榮高校、東京都國士館高校。

東海地區：岐阜縣立岐阜商業高校、靜岡縣加藤學園高校（首度出賽）。

北信越地區：石川縣星稜高校、日本航空高校石川。

近畿地區：奈良縣天理高校、大阪府大阪桐蔭高校、大阪府履正社高校、奈良縣智辯學園高校、兵庫縣明石商業高校、和歌山縣智辯和歌山高校。

中國及四國地區：岡山縣倉敷商業高校、鳥取縣鳥取城北高校、廣島縣廣島新庄高校、高知縣明德義塾高校、香川縣盡誠學園高校。

九州地區：大分縣明豐高校、大分縣立大分商業高校、長崎縣創成館高校、鹿兒島縣鹿兒島城西高校（首度出賽）。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090124