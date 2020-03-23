東奧若延期 如何確保場館及志工成課題

（中央社東京23日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病疫情影響，讓日本東京奧運可能延期舉辦。日媒報導，東奧及帕運6成場館使用既有設施，一旦延期如何再度確保場地使用是一大課題；志工招募同樣也是問題。

日本首相安倍晉三今天表示，若2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情導致無法安全舉行奧運，「恐無法避免」地要延後舉辦2020東京奧運。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運及帕運在東京等地總共會使用到43個比賽場館，但其中有近6成、即25個場館是使用既有設施，一旦東奧及帕運延期舉辦，要如何再度確保場館使用成了一大課題。

在這些設施中，除了東京體育館及國技館等運動場館，還有包括用來舉辦大型活動及用作展覽會場的埼玉超級競技場、東京國際論壇會展中心，及位於千葉縣的幕張展示場等。

以東京國際論壇會展中心為例，必須在2年前提出場地預訂，東奧結束後的場地已被幾個大型活動預訂。

位於台場的東京展示場也一樣，每年大約有300場展覽會在這裡舉辦，一旦東奧延期要重新協調時間，勢必會衝擊到已預訂日程的展覽會及活動。

在志工招募方面也會有影響。東奧及帕運在比賽場館、選手村、場館周邊及車站等地，負責導覽遊客的志工總計多達11萬人，部分志工預計從5月後進行培訓。

東京都政府表示，在場館周邊與車站等地服務的志工叫做City Cast，人數約3萬人，其中有22%是10多歲的學生，一旦東奧延期，如果無法配合學校上課時間，可能造成這些年輕志工無法到場。

當成選手村的東京都中央區晴海地區的23棟大樓，原訂東奧結束後出租或出售，戶數總計約5600多戶。

其中部分物件已從去年7月開始販售，有2220件申購案要購買其中893戶。這些物件預計明年進行整修，2023年3月下旬依序交屋，一旦東奧延期，整修時間就會跟著延遲，也就可能造成延期交屋。

各比賽場館附近的飯店也感到憂心。位於東京都新宿區的日本青年館飯店，在東奧及帕運期間，220間客房都已被組織委員會等大會相關人士訂滿。

飯店方面表示，一旦延期舉辦，2個月份的住房預訂就會被取消，如何彌補營業額損失讓他們傷腦筋。

另外，這間飯店開放一般民眾半年前預訂住房，一旦東奧延期，有可能無法確保相關人員足夠房間數。

由於東奧馬拉松及競走項目將於北海道札幌市舉辦，位於札幌市的札幌大倉酒店，目前訂房都集中在賽事舉辦期間。

札幌大倉酒店社長宮崎誠表示，因為不清楚疫情影響會如何變化，延期舉辦可能較好；東奧期間本來就是觀光客很多的旅遊旺季，但疫情能不能平息仍有疑問，仍然令人感到不安。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090323