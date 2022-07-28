更多編輯台推薦新聞：
馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資
文化

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
季風低壓帶靠近水氣逐日增 8/1起各地防較大雨勢
首頁 / 運動

體育署超前部署 編製新興運動規劃設計參考圖說

2022/7/28 18:05（7/28 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
運動攀登與滑板已被列入奧運正式項目，體育署運動設施組專門委員黃幸玉（右）28日在例行記者會中表示，已提前編製運動攀登及滑板競賽場地規劃設計參考圖說，預計8月就會公告。中為體育署主任秘書呂宏進。中央社記者龍柏安攝 111年7月28日
運動攀登與滑板已被列入奧運正式項目，體育署運動設施組專門委員黃幸玉（右）28日在例行記者會中表示，已提前編製運動攀登及滑板競賽場地規劃設計參考圖說，預計8月就會公告。中為體育署主任秘書呂宏進。中央社記者龍柏安攝 111年7月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北28日電）運動攀登與滑板已被列入奧運正式項目，體育署則提前編製運動攀登及滑板競賽場地規劃設計參考圖說，預計8月就會公告，替未來從事極限運動場館設計與安全規範訂定參考範本。

體育署運動設施組專門委員黃幸玉今天在體育署例行記者會上表示，運動攀登與滑板已是東京奧運正式比賽項目，且運動攀登在下屆巴黎奧運也將增加獎牌數，體育署走在前面，編製了運動攀登及滑板競賽場地規劃設計參考圖說。

體育署表示，在這份場地規劃設計參考圖說當中，也模擬規劃一座具3000席看台的競賽場地及編列工程預算書，其中涵蓋暖身、競賽場地，觀眾席、媒體轉播區，另有選手、裁判、觀眾、VIP、賽會人員與媒體等人員動線規劃，作為未來場地整備與興建參考範本。

除此之外，在編製的場地規劃設計參考圖說當中，也針對國際場館標準、安全著裝、場地設備等規範詳加解釋，讓未來使用相關設施的民眾多一層安全與保障。

黃幸玉透露，目前的確已有縣市政府申請希望改建地方的極限運動場，無奈前瞻計畫經費已使用完畢，因此相關補助只能暫延，但這也證明運動攀登與滑板運動將逐漸成為主流運動之一。（編輯：張雅淨）1110728

奧運
爭取釋放遭囚美國人 布林肯將與俄羅斯外長對談 WNBA球星格林納持毒案 律師：盼俄法庭從寬量刑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族