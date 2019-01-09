失智可能有救了 科學家找到藥物助恢復記憶

日本研究團隊指出，治療暈眩的藥物可能有助於人類找回遺忘的記憶。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本北海道大學和東京大學教授所組的研究團隊指出，治療暈眩的藥物可能有助於人類找回遺忘的記憶。這項研究成果或許有助於研發治療失智症的藥物。

日本經濟新聞今天報導，北海道大學講師野村洋與東京大學教授池谷裕二等人研究發現，治療暈眩藥可能有助於人類恢復記憶。研究團隊針對38名20多歲的男女進行實驗，發現有服用抗暈眩藥者答對問題的機率較高。

這項研究有助於解釋記憶形成的機制、失智症等的治療。研究成果刊登在8日美國科學雜誌生物精神醫學期刊（Biological Psychiatry）電子版。

研究團隊讓接受實驗者服用治療梅尼爾氏症（Meniere's disease）所使用的含甲磺酸倍他司汀（Betahistine mesylate）成分的藥物，之後問受實驗者一週前給他們看的照片的內容為何，是否能想起來。

結果在實驗的30分鐘前服用了平常劑量約10倍藥物的人，答對率提高了。沒服藥的一組的答對率約25%，有服藥的一組答對率提高到50%。

服用含甲磺酸倍他司汀成分的藥物的話，腦內可大量分泌傳導物質的組織胺（histamine），傳達力漸薄弱的記憶信號會增強，可讓人憶起事情。

野村表示，這並不是立刻可用於人類記憶的恢復上，但期待能有助於治療阿茲海默症等。池谷表示，這項實驗得知，即使有些事想不起來，但記憶確實留在腦內。

含甲磺酸倍他司汀成分的藥物可能帶來副作用，使患有過敏症或胃潰瘍症者症狀惡化，但即使處方劑量約10倍的話，安全性沒問題。但服用時還是要遵從醫師的指示，以確保安全。（編輯：高照芬）1080109