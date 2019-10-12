馬拉松不到2小時跑完 肯亞選手基普柯吉史上第1人[影]

肯亞長跑名將基普柯吉（前）12日用不到2小時就跑完42公里馬拉松，成為田徑史上第1人。（圖取自twitter.com/EliudKipchoge）

（中央社維也納12日綜合外電報導）肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）今天用不到2小時就跑完42公里馬拉松，成為田徑史上第1人，但這項驚人成就並不列入正式紀錄。

基普柯吉就是全馬世界紀錄的保持人，他去年參加德國柏林的馬拉松賽事，締造2小時1分39秒世界紀錄。

就在涼爽、薄霧且無風的今天早晨，這位奧運馬拉松冠軍與世界紀錄保持人，在奧地利維也納普拉特公園（Prater park）以1小時59分40秒跑完全馬。

基普柯吉今天參加的是INEOS 1:59 挑戰計畫，這項計畫即是希望有長跑運動員能在2小時內跑完全馬。

由數人組成一組的領跑員們輪流引導，其中不乏知名運動員，還有一輛以綠色雷射光投射跑道的電動前導車開道，基普柯吉跑每1公里平均耗時2分50秒。

他花了59分35秒的時間跑完半途，比預定時間節省了11秒。之後他便以每1公里2分48秒至2分52秒的穩定速度持續邁進。

到了最後一公里，領跑員及前導車遠離基普柯吉，由他獨自一人跑向在終點等候的人群，並帶著微笑完成這次的全馬路跑。

基普柯吉說，自從1954年英國田徑好手班尼斯特（Roger Bannister）突破4分鐘內跑完1英里的障礙以來，全馬破2小時可說是運動史上最重要的里程碑。這位肯亞長跑健將曾把全馬破2小時的成就比擬為人類登陸月球。

但國際田徑總會（IAAF）表示，雖然主席柯伊（Sebastian Coe）對於這項破紀錄創舉表示歡迎，但並不列入正式紀錄，因為這不是公開比賽，且從頭到尾還有領跑員陪跑。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081012