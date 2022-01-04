2年來最強暴風雪侵襲美東 拜登一度受困空軍一號

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）在歷經過去一週耶誕假期航班取消，及新增染疫人數創新高後，美國中大西洋岸地區今天因2年來最強冬季暴風雪，交通更加混亂，華盛頓特區陷入停擺，總統拜登一度下不了專機。

法新社報導，這場暴風雪帶來意想不到的猛烈衝擊，讓首都華盛頓特區大部分地區措手不及，積雪深達23公分，美國總統拜登（Joe Biden）甚至一度受困在專機「空軍一號」（Air Force One）上。

拜登專機在華盛頓附近的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）降落後，下機時間延遲半小時，以便剷除停機坪的積雪。

在耶誕節和新年假期後，許多美國人匆忙返鄉，但由於天候惡劣、加上機組人員染疫人數攀升，導致航空公司人力吃緊，數千航班被迫取消。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，在2022年第一個工作日1月3日，截至當晚8時30分，全球共取消4900多架航班，其中包括3173架美國境內與出入境航班；美國今天另有6775架航班延誤。

氣象學家形容，這是中大西洋岸地區（Mid-Atlantic）至少兩年以來威力最強的暴風雪，許多地區面臨惡劣天候，首都以及鄰近的馬里蘭州與維吉尼亞州天氣情況更是嚴峻，部分地方積雪甚至超過30公分。

華府市長鮑賽（Muriel Bowser）說：「這是一場大雪。」她警告說，若非必要，不要外出。

當地民眾設法剷除積雪，路上可見樹木和電線倒塌，聯邦參議院因此延遲投票，衛生官員取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢。

對日常旅客而言，這次假期旅行成了一場惡夢。

乘客休斯（Kyle Hughes）在推特上寫道：「西南航空，能不能不要再取消從華府雷根機場（Ronald Reagan Washington National Airport，DCA）起飛的每一架航班？我得回家！」

華府及周圍地區的聯邦工作人員被告知留在家中。但自疫情流行2年以來，遠程辦公已成為例行公事，目前還不清楚政府受影響的程度。該地區周圍學校也因大學而關閉。

主要交通樞紐芝加哥和亞特蘭大的機場，以及丹佛、底特律、休士頓和紐瓦克的機場在上週末遭到重創。截至今天，紐約、華盛頓和巴爾的摩等東岸機場取消的航班最多。

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一位名為凱拉（Kayla）的女士描述自己昨天的遭遇：「我本來應該在昨天上午10時30分到家，但現在我已有3架航班被取消，且有一架延誤的航班讓我錯過轉機。」

在世界各地，空中交通在耶誕假期期間，因傳染性極強的Omicron變異株疫情影響航空人力而飽受衝擊。許多飛行員與空服員在篩檢呈陽性後請病假，或因與確診者接觸後而被迫隔離。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110104