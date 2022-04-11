中國建設全國統一大市場 分析：境內整合自由化

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（中央社記者李雅雯台北11日電）中國國務院發布「中共中央國務院關於加快建設全國統一大市場的意見」，強調打破地方保護和市場分割。專家分析，政策目的為消除障礙，促成中國境內成為人和物自由來去大市場。

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊接受中央社記者訪問時表示，中國各省市為了提升產業發展，多會採補貼方式扶持或吸引企業前去投資，國有企業也會受到地方政府較多保護，各個地方有自己的「潛規則」，因此長期存在地方保護、利益壟斷等問題。

這份意見書中提到了5個「統一」，包括強化市場基礎制度規則統一、推進市場設施高標準聯通、打造統一的要素和資源市場、推進商品和服務市場高水平統一、推進市場監管公平統一；以及1個大「破」—規範不當市場競爭市場干預行為。

劉孟俊指出，簡單地說就是要求標準一致，例如，在上海獲得藥品販售許可，但是這個證件拿去其他省就不管用了，必須再申請一次，行政流程繁瑣、生產效率低落；有個全國適用統一標準就可以解決這個問題，對於國內廠商、外資來說都是提高了資訊透明度，有可預測性，市場機制可以發揮得更好。

劉孟俊認為，統一標準可以促進流動，這個流動不光是商品，勞動力、資金、技術等也是，有了流動就可以做大市場，廠商免於重複投資也能提升產量規模，因為他不再僅被侷限在一個地方。這份意見書可以想像成中國採取類似歐盟區域經濟整合的做法，境內就是一個人和物都可以自由來去的大市場，打破地方保護、市場分割，換得中長期大利多。

美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等情形使反全球化思潮湧現，劉孟俊直言，這份意見書其中一項目的是壯大「內循環」，可以推敲其戰略考量確實也是出於因應反全球化思潮。

他說，全球化趨勢慢慢消退，供應鏈傾向短鏈化、區域化，「便宜」不再是絕對的第一考量，安全和其他要件成為綜合評估要件，中國過去做為世界工廠的優勢消退，「看看上海市封城後那些工廠有多困擾」。

劉孟俊說，力促全國統一大市場、壯大自己的「內循環」，對於外資也較具備吸引力，中國將可以憑藉市場優勢成為遊戲規則制定者，不管是在產業技術標準、外貿合作條件等面向，這也將使其在國際經貿或是政治談判上更有發言權和主導權，可以由自己的需求面出發，「一帶一路可以視作一個例子，你要加入我就是要聽我的話」。

劉孟俊坦言，這份意見書內容的推動和落實恐需要好幾年，因為地方利益受到波及勢必會先遇到很大的反彈。

他舉例，像是中國各個地方公務員待遇不大一樣，有些地方財政收入會轉為加給紅利，統一大市場標準化的追求，恐將波及個人利益，地方不願配合中央政策，將是第一個考驗。

劉孟俊認為，一次到位將市場統一化幾乎不可能做到，先從部分區域整合執行再漸漸地推進是較可行的作法。（編輯：邱國強）1110411