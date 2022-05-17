疫情衝擊 前中國官員：消費恢復慢彌補難

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（中央社記者張淑伶北京17日電）受疫情管控影響，中國4月消費大降。前中國人民銀行調查統計司司長盛松成日前在演講中說，消費恢復可能較緩慢，有些失去的消費就永遠失去了，且現在大家更多是儲蓄而非消費。

界面新聞報導，盛松成14日在清華五道口首席經濟學家論壇上說，從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發到後來經濟復甦，工業生產和投資在復工之後實現典型的反彈，但是消費恢復很慢，因為人們的消費意願減弱了。

盛松成還以自己在上海被封兩個月的體會為例，「我的頭髮3個月沒有理了，如果解封以後我不可能一個月理3次，所以這些失去的消費就永遠失去了。」不止這些，包括餐飲、旅遊等各方面的服務性消費都很難彌補。

盛松成還引用中國人民銀行儲戶問卷調查稱，今年第一季的調查結果顯示，傾向於「更多消費」的居民比上季減少1.0個百分點，傾向於「更多儲蓄」的居民比上季增加2.9個百分點，傾向於「更多投資」的居民比上季減少1.9個百分點。

此外，對於被封在家裡的人來說，消費必定減少，形同「被動儲蓄」。

他指出，今年1月至4月，居民存款增量高達人民幣7.12兆元（約新台幣31.33兆元），大幅高於2017-2021年的同期均值5.08兆元，而居民部門貸款僅增加1.04兆元，近5年的平均水準是3兆元。

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此外，盛松成表示，這一次疫情主要發生在長三角、珠三角地區，尤其是嚴重影響了中國核心城市上海，對經濟的外溢效應非常大。據其測算，第2季中國經濟成長率可能降至1.7-3.2%之間，落在2.1%左右的可能性更大。

中國國家統計局昨天發布的數據顯示，4月社會消費品零售總額2兆9483億元，年減11.1%，低於前值7.6個百分點，為2020年4月以來最低。按消費類型分，商品零售2兆6874億元，年減9.7%；餐飲收入2609億元，年減22.7%。（編輯：呂佳蓉）1110517