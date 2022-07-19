中國貿易制裁自食苦果形同自殘 擬重啟澳煤進口

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（中央社台北19日電）中國近期宣布擬重啟澳洲煤炭進口。分析稱，新任澳洲總理艾班尼斯解凍中澳關係並恢復中斷3年的外長對話後，傳來上述消息，但更有可能是中國經濟再也無法承受貿易制裁的苦果，形同自殘。

澳洲廣播公司（ABC）18日報導，誰為中國的貿易禁令付出了代價？肯定不是澳洲。雖然有些產業承受暫時的困難和不便，但澳洲許多受波及的廠商卻因此找到新市場。

反而中國禁澳洲煤炭進口，中國工業與家庭首當其衝，畢竟中國是世界上最大的煤炭消費國，停電在中國並不罕見，2021年全球經濟從疫情的封鎖逐漸恢復並開始啟動，中國各地的城市卻在北方的冬天陷入漆黑。

中國的買家被迫向印尼買煤炭填補短缺，導致煤炭價格飆漲至歷史高點，更因俄羅斯入侵烏克蘭煤價漲不停。而近期熱浪席捲中國各地，北京當局則是冒著激化全球緊張局勢的風險，加緊向俄國買媒。

但全球升高對俄羅斯的能源制裁，歐洲買家轉向印尼採購，以致中國政府被迫打落牙齒和血吞，只好再次接受澳洲煤炭。

與此同時，澳洲煤炭開採商則大賺特賺，過去一年裡，澳洲煤炭出口飆升近300%，5月間，煤炭更是自2009年以來首次超過鐵礦砂，而成為澳洲最有價值的出口商品。

報導說，就在艾班尼斯就任後和緩雙邊關係，中澳也恢復停擺3年的外長會晤後，雖傳來北京擬重啟澳洲煤炭進口，但最重要關鍵還是在於，中國已受不了貿易制裁造成的自殘，還有因內部的耗損恐導致的經濟脫軌。

像是房地產在中國經濟中的比重約達30%，過去幾年房地產崩潰已波及數百萬民眾，不斷升級的騷亂來得太不是時候，距離中共領導人習近平擬於今秋召開的20大，試圖推翻鄧小平的2屆主席任期限制只剩幾個月。

當前中國房市爆發的騷亂包括爛尾樓停貸潮，地產開發商陷入債券違約危機，房價連續下挫10個月後，如今在中國買房，即使手上沒有現金，頭期款可以拿大蒜、西瓜或桃子抵付。

此外，中國堅持嚴格清零防疫，卻不願正視高齡長者施打疫苗普及率欠佳，還有國產疫苗效力差的問題，偏偏中國是當今全球人口老化最快的國家之一，統計顯示，全中國逾80歲的高齡長者，僅2成施打了疫苗加強劑。

於是搭配清零採行的嚴格封控與封城賠上經濟發展，6月中國經濟比3月萎縮2.6%，按年度計算，經濟僅增長0.4%，幾乎趨近於零，遠低於大多數人的預測。

習近平也認了因防疫清零損及經濟，仍堅持清零不改。新華社報導，習近平6月底赴武漢考察指出，實施動態清零政策，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」。

澳廣報導說，到目前為止，中國百姓一直容忍並接受這個專制政權，主因是中共不斷提高民眾生活水準。

但是與許多發達國家相比，中國的養老金制度對老年人的支援明顯不足，再加上勞動力萎縮等，若中共仍奢望維繫政權，勢必將承受更多壓力。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110719