迷上馬祖祭神「碗筵」習俗 藝術家把供品變作品

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（中央社記者潘欣彤連江20日電）為朝聖媽祖廟走遍全台，藝術家黃朱平近期發表新書「與媽祖同行」，直言看過最「花枝招展」的媽祖廟就在馬祖金板境天后宮。她更從旁觀者變參與者，讓供品成為華麗的創作作品。

「金板境天后宮的碗筵，只能用花枝招展形容」黃朱平今日接受中央社記者採訪說，8年前首次踏上馬祖參拜各島媽祖時，便對位於南竿仁愛村金板境天后宮的「碗筵」，也就是信眾陳列在供桌上的供品，強烈且繽紛華麗的印象十分深刻。

黃朱平進一步解釋，金板境天后宮每年元宵節前後的祭神儀式「擺暝」比過年還熱鬧，最高潮的「十八暝」（元月18）不僅村民總動員，連搬到村外的人在這天都會回來，在廟裡準備一桌桌稱「碗筵」的供品祭拜神明。

黃朱平說，許多媽祖廟供品都大同小異，只有金板境天后宮的「碗筵」完全不同，碗中供品堆成高高的尖塔，再以假花、金蔥等纏繞裝飾，繽紛多彩程度是她在其他媽祖廟從未見過的景象，更成為她連續4年到馬祖參與擺暝的最大理由。

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迷上「碗筵」的黃朱平，4年前在廟方同意下，以罕見非當地居民身分參與擺暝，供品規模也從一個竹筐，成長至一整桌。後來，更因結識在廟旁開咖啡店的馬祖青年董逸馨，兩人聯手擺設一桌「碗筵」，並加入更多元素，如台澎金馬各地名產、果雕、手工摺紙等，祭神供桌成了精巧創作。

黃朱平說，新書中除收錄這段對她來說十分特別的經歷外，書的封底更放上她繪製的少女媽祖肖像。她說，參加金板境天后宮的擺暝與碗筵，讓她感受到社區的凝聚力，27日她也會帶著新書回到仁愛村，與村民們分享她走訪全台媽祖廟的故事。（編輯：龍柏安）1130420