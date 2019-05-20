數位轉型贏家 資誠：關鍵在三策略

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）資誠（PwC）今天發布「2019數位信任調查報告」，結果顯示，數位轉型領先者大多運用3種策略，包括提升商業策略與網路安全策略串連、持續管理風險、與領導階層共同採取行動。

資誠聯合會計師事務所表示，「2019數位信任調查報告」對全球逾3000名企業高階主管及IT專家進行調查，並挑出其中網路安全表現處於領先地位或數位轉型成功的「開拓者」，觀察其樣貌及運用策略。

結果顯示，近9成「開拓者」表示，數位轉型後，有達到、甚至超越先前設定的營收目標，比重遠高於表現不屬於開拓者的受訪者。「開拓者」對企業本身的營收及利潤率的潛在成長也更為樂觀，57%預計營收將成長5%以上，53%預計利潤率將成長5%以上。

另一方面，多達38%的「開拓者」企業市值在10億美元以上，顯示主要為大型企業。在所屬產業方面，33%「開拓者」屬於金融服務業，30%屬於科技、媒體和電信業，其他行業則大約占四分之一。從地理位置來看，美洲和亞太地區各有30%為開拓者，歐洲、中東和非洲則為21%。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞說，屬於「開拓者」與非開拓者的企業，最大的差異在於，後者僅被動著重如何將網路威脅對企業營運的影響降到最低；「開拓者」則重視「建立數位信任」並將其嵌入到企業營運策略中，以助驅動更積極主動、先發制人和迅速反應的行動。

調查發現，「開拓者」經常採取3種策略來保持優勢，第一是將商業策略與網路安全策略進行串聯，舉例來說，要求資安團隊也要了解商業策略，在產品開發的過程中，積極協助將資安概念導入產品設計。

第二是資安團隊必須持續管理數位轉型的相關風險，不論正處哪個產品週期階段。第三是資安團隊要能協同領導階層，如數位長、創新長、風險長及董事會等，一起共同採取行動，以降低風險並回應威脅。

張晉瑞建議，面對數位化時代，企業必須重新調整資安思維，將資安團隊嵌入到公司的日常營運中，成為「先知先覺者」，採取積極主動的網路安全措施；從威脅者的角度來思考，在入侵尚未開始前就先進行防禦甚至反制，以保護資產，增加數位轉型優勢、管理相關風險並建立數位信任。（編輯：郭萍英）1080520