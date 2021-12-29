台積電等大廠攜手 力拚台灣半導體永續競爭力

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（中央社記者張建中台北29日電）SEMI今天在國際半導體展舉行半導體產業ESG永續倡議行動儀式，台積電、日月光、南亞科、力積電、國發會及工研院等響應，盼與國際接軌，提升永續競爭力形象。

國際半導體產業協會（SEMI）今天舉辦的半導體產業ESG（環境、社會、公司治理）永續倡議行動儀式，獲得業界高度支持，台積電、日月光、南亞科、力積電、旺宏、欣興、華邦電、聯電、穩懋等多家廠商齊聚響應，國發會及工研院也都到場支持，產、官、學、研共同宣示承諾，邁向與環境共生共榮。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，因應全球氣候變遷的嚴重影響，全球政府及企業萬眾一心，積極在各領域進行減少碳足跡的措施。

他說，遵循這一趨勢，SEMI利用協會長達50年的產業標準建立經驗，幫助產業實踐永續未來。同時透過節能減廢媒合會等活動，協助供應鏈夥伴進行創新綠色製程的技術鏈接。

日月光投控行政長汪渡村分享相關經驗表示，日月光在不斷提升產業國際競爭力之餘，仍堅持永續經營的理念，以整合、擴大與創新三大策略，驅動各重要子公司及營運單位實踐ESG行動方案，積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色。

南亞科副總經理吳志祥說，南亞科今年已購買1040萬度陸域風電，目前正洽簽20MW太陽能長期合約，估計每年可供應2500萬度綠電，確保明年可提前達到2023年政府推動的8%契約容量目標。

吳志祥表示，南亞科也開始規劃購買2025年後的離岸風電，預計2030年前使用25%至30%再生能源，並努力邁向2050年前淨零碳排的目標。

力積電副總經理譚仲民指出，力積電積極投入節能、減廢，過去5年已投資逾新台幣2億元在節能設備的優化，節省能源約6700萬度電、減碳總量約3.6萬噸。

譚仲民說，力積電在節水方面也不遺餘力，透過完整的分流及分級回收、純化後，重新再供應廠內各單元使用，讓每滴水重覆使用達3.1次。

SEMI表示，今年成立全球永續委員會，並設定4大任務目標，第一是建立半導體產業永續策略藍圖，第二是建構高科技材料評估機制，第三是設計產業永續平衡計分卡，第四是維持半導體生產供應鏈所產出的數據資料的完整性和準確性，盼協助台灣及全球的半導體業者順應全球新浪潮，共同打造綠色生態圈。（編輯：林興盟）1101229