看好電動車產業鏈 投信轉向推電池及儲能ETF

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）電動車被視為智慧型手機之後，將影響未來十年市場動向的關鍵題材，其中電池為主要關鍵零組件，在產業鏈中享有較高毛利率，繼電動車後，投信業者轉向聚焦電池及儲能相關ETF。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，根據能源諮詢機構Rystad Energy預估，隨全球棄油轉電，石油需求將於2026年見頂後逐漸下降，國防戰略也會從儲油轉向儲電，儲能需求上升，再加上一台電動車約需7000至8000顆鋰電池，將促使電池需求出現百萬倍擴張。

詹佳峯指出，電池最大宗需求來自於電動車，隨著2020下半年以來電動車需求加速，未來電池供給將跟不上需求速度。根據SNE Research報告，電池估計約在2025年發生供不應求現象，且可能一路維持到2030年。

他說，電池供需告急的現象甚至現在就可見到端倪，美國汽車廠商福特去年12月宣布暫停接受F-150電動車型號預訂，原因即是鋰電池供應不足，福特執行長並公開表示，目前對電池的需求甚至多過車用晶片。

詹佳峯認為，供需吃緊下，電池關鍵供應商2021年漲幅更勝整車廠。根據彭博統計，2021年市場關注度極高的電動車龍頭特斯拉漲幅為53.9%，全球最大電動車電池製造商寧德時代、全球最大鋰礦商亞保公司同期漲幅為64%、58.9%。

電池需求成長除了來自電動車，另一主要來源為儲能電池。詹佳峯表示，為達碳中和目標，各國勢必得提升再生能源發電量。但綠能間歇性發電的特質，導致電網供電不穩定，甚至出現系統性當機的風險。

因此，詹佳峯說，再生能源併入電網的建置需要儲能技術做為配套，藉由「削峰填谷」作用穩定再生能源輸出。

根據ESS InfoLink預估，至2030年，全球鋰電池儲能市場將以年複合成長率30%至40%速度成長。

看好電池供應鏈及未來龐大儲能商機，中信投信推出中信電池及儲能ETF（00902），將於1月11月至1月13日盛大開募。中信電池及儲能ETF追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數，近2年報酬率達233.9%。

ICE FactSet電池與儲能科技指數篩選以美國、中國、日本、韓國、香港等具代表性國家為主，且成分股營收來源需有超過25%來自電池相關業務。

在30檔成分股中，上游原料與設備商與中游的電池組裝廠各占15檔，範圍包含電動車電池、儲能電池，全球前二大的電池原料商及電動車電池商皆為重要成分股。（編輯：康世人）1110105