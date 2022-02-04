油價飆升 美長途旅行電動車變划算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

去年夏天疫情解封後，美國高油價地區如加州、華盛頓州等地汽油費用飆高，長途公路旅行的電動車充電費比汽油稍低。圖為攝於1月10日舊金山灣區電動車充電樁。中央社記者周世惠舊金山攝 111年2月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山4日專電）開電動車是否比較貴？去年夏天加州對疫情解封後，汽油價格一路飆高，美媒對比兩款熱門休旅車，發現電動車主一年最高可省下新台幣2萬元油錢，長途公路旅行的充電費略低於加油錢。

在舊金山灣區，經常能看到電動車穿梭大街小巷。根據加州商業圓桌組織（California Business Roundtable）的報告分析，全美的電動車有4成集中在加州，又以北加州矽谷與大洛杉磯靠海灘的城市，電動車密度最高。

相關報告的數據顯示，以去年前3季加州註冊的新車而言，電動車僅有8%，占比不大，但比起前年同期的電動車數量則躍升68%，未來的成長幅度備受關注。

駕駛電動車的成本究竟比較高或低？「華爾街日報」去年底曾把福特汽車旗下的Mustang Mach-E 電動休旅車與豐田2021年RAV4 燃油休旅車進行比較。前者的購車費用高，但在美國，電動車主可獲得7500美元（約新台幣21萬元）聯邦稅額抵免優惠。

另外，從新車購入前5年的花費來看，Mach-E 車主的負擔高於RAV4 車主；至於從汽車整個生命週期的費用做比較，吃電的車子會略低於燒汽油的車子。這與2020年「消費者報告」（Consumer Report）的研究結果一致。

報導還指出，電動車在家充電的日花費約為1至2美元，相當於一個星期喝幾杯外帶咖啡的價錢，「電動車在家充電比加汽油便宜」。

以公路旅行而言，美國多數地方現行快速充電樁的充電費遠高於汽油錢。不過，去年夏天疫情解封後，加州等地的汽油價格一路走高，若以超過300公里的長途旅行算下來，電動車的充電費比汽油錢「稍微便宜一些」。

分析全美15個大城市的加油成本，以每週行駛200英里（約322公里）為例，在高油價的華盛頓州斯波坎（Spokane）Mach-E的車主比RAV4車主一年可省下899美元（約新台幣2萬5000元）汽油費，在洛杉磯省下的對應價格是721美元、在紐約省下428美元。

美國汽車估價與研究公司「凱利藍皮書」（Kelly Blue Book）於2021年7月14日引用德國福斯汽車（Volkswagen）的預估，電動車與燃油車的售價在2025年之後將差別不大。

消費者考量購車成本和後續費用，專家則從改善空氣品質與對抗氣候變遷的遠景，驅動政府建設充電基礎設施、給予購車人獎勵優惠，同時刺激車廠提供更豐富的電動車款。

推動電動車並非易事。加州大學戴維斯分校（UC Davis）的研究人員調查發現，2015年到2018年間的電動車主，有18%的人後來又改回開燃油車。不過，一名駕駛電動車特斯拉Tesla Model 3的車主有不同的意見，她認為，上述的研究調查要重做，才能反映現況。

這名車主說，最新的電動車在各方面性能超越前幾代車款，充電樁更普遍，「一旦人們開了電動車就回不去，駕駛經驗相對好太多了」。（編輯：韋樞/黃自強）1110204