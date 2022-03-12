俄烏戰火延燒 電動車電池鎳料和輕量化鋁材吃緊

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）俄羅斯與烏克蘭戰事持續，兩國都是全球主要原物料供應大國，戰事衝擊包括鎳、鋁、鈀等金屬價格飆漲，電動車動力電池和車身輕量化關鍵材料供應開始吃緊。

亞系外資法人指出，俄羅斯是世界第3大石油生產國，僅次於美國和沙烏地阿拉伯，俄羅斯也是世界第2大天然氣生產國，僅次於美國；同時也是全球最大的小麥生產國，烏克蘭則是玉米、小麥、油菜籽等商品的重要出口國。

歐系外資法人和本土投顧法人分析，俄羅斯占歐洲天然氣進口量比重達57%，占歐洲天然氣消費量比重達3成多至4成，其次是挪威和阿爾及利亞；俄羅斯占歐洲石油進口比重約2成多至3成。

市調研究機構TrendForce在2月下旬報告分析，俄烏衝突升溫，除了天然氣及原油大漲，也可能衝擊包括鋁、鎳、銅等在內的有色金屬供應。亞系外資法人指出，俄羅斯受制裁，全球供應短缺隱憂可能再推升鋁、鎳等原材料價格，鋁製品及不銹鋼價格也持續攀升。

本土法人分析，俄羅斯出口包括鎳料、鈀金、鋁材等，其中鈀金占全球比重達3成多至4成、亞系外資法人指出，俄羅斯占全球鋁產量比重約5.4至5.8%，俄羅斯是全球第2大原鋁生產國，50%銷售至歐美市場。

在鎳材部分，TrendForce表示，鎳是電動車動力電池製造的上游關鍵原料，主要用於三元正極材料，去年全球鎳礦產量主要來自印尼、菲律賓、俄羅斯、澳大利亞等，俄羅斯鎳礦產量占全球總產量約9%，位居第3。

TrendForce分析，全球前5大的大型鎳礦廠商中，俄羅斯業者諾里爾斯克（Norilsk）供應全球約9%的鎳原料，鎳礦生產及加工主要在俄羅斯境內，占俄羅斯整體產量達90%，其中高品位鎳產量占全球比重達22%，位居全球第1，儘管俄羅斯受到制裁，原先供應歐美市場的俄鎳，可能轉而大量流入中國。

亞系外資法人指出，俄羅斯是中國精煉鎳的主要來源國之一，去年12月占中國精煉鎳和合金總進口比重約17.5%，

產業人士指出，鋰三元電池主要應用在電動乘用車領域，以中國市場為主，目前鋰三元電池占全球電動車動力電池比重約7成，三元鋰電池成本較高、且鈷資源相對缺乏、鎳礦成本較高，鈷和鎳是鋰三元電池原材料供應的關鍵。

法人指出，動力電池占電動車成本比重約30%至40%，其中，原材料成本占電池成本比重達80%，俄烏戰爭影響全球鋰、鎳原材料價格上揚，加深三元鋰電池成本壓力。

在鋁材部分，亞系外資法人表示，由於俄烏戰事，烏克蘭尼古拉耶夫（Nikolaev）地區的Nikolaev氧化鋁精煉廠生產暫停，這將使全球電解鋁材料供應更加吃緊，加上俄羅斯受制裁、以及去年第4季開始、歐洲多家鋁冶煉廠因天然氣價格上漲導致電力成本過高而出現減產，歐洲電解鋁減產規模占產能比重已達到17.5%，加深全球電解鋁供應緊缺，加速國際鋁價持續創歷史新高。

產業人士表示，鋁合金是電動車車身輕量化和電池殼體的關鍵材料，是電動車身精密機械壓鑄成型的材料之一，鋁材料供應吃緊，可能牽動電動車輕量化關鍵材料。

在鋼材部分，本土投顧法人指出，俄羅斯在全球鋼鐵供給占比僅7%，出口主要以亞洲為主，鋼材價格偏低，俄羅斯受到制鋼材無法出口，有利亞洲鋼價調升，中鋼、中鴻、燁輝可受惠。（編輯：郭無患）1110312