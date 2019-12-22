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新興菸品害兒少 菸害防制法修法109年重來

最新更新：2019/12/22 16:45
國際資料顯示，電子菸等新興菸品對兒少影響甚大，台灣雖擬修法禁新興菸品，卻壯志未酬，且因立院屆期不連續，法案得重提。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國際資料顯示，電子菸等新興菸品對兒少影響甚大，台灣雖擬修法禁新興菸品，卻壯志未酬，且因立院屆期不連續，法案得重提。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者陳偉婷台北22日電）國際資料顯示，電子菸等新興菸品對兒少影響甚大，台灣雖擬修法禁新興菸品，卻壯志未酬，且因立院屆期不連續，法案得重提。國健署說，反對電子菸和加熱菸，新會期將速提修法。

董氏基金會今天發布新聞稿指出，美國在耶誕節前夕公布2019年最新電子菸肺傷害疫情，通報確診病例已破2506人，且已有54人死亡，距上週再增加近百名受害者；其中最年輕患者為13歲，死亡案例最小的是17歲，通報患者中有8成是35歲以下的青年。

鄰近美國的加拿大也傳出，14名因吸食電子菸而引起肺部疾病就醫的案例，其中半數是35歲以下青年。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然指出，回顧2019年已有足夠科學研究，證實電子菸、加熱菸等新興菸品的各種危害，尤其是直接打臉電子菸商謊言，電子菸確實成癮、確實會致癌、且確定有二手、三手菸害、電子菸爆炸事件也不只是少數意外。

董氏基金會執行長姚思遠表示，2010年美國開放電子菸後已造成全美2100萬人吸食電子菸，其中竟有530萬人是青少年。另外根據加拿大官方報告，加拿大政府開放電子菸政策1年後，青少年電子菸吸食率從10%上升到20%，且高中生吸菸率從10.7%增加到15.5%，過去所有菸害防制努力付諸東流，更難過的是青少年健康因此被犧牲。

姚思遠說，民間團體相信政府「全面禁止新興菸品」不只是喊喊口號而已，更盼望政府能確實扛起責任，落實新興菸品違法稽查取締工作，並且全力啟動修法行動。

行政院在民國106年12月即通過菸害防制法修正草案，提出包含禁止電子菸製造、輸入、販賣、廣告與禁菸場所內吸食；禁止加味菸，避免加味菸使青少年上癮等關鍵條文。不過，立法院目前僅完成一讀。

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英下午接受中央社記者採訪時表示，菸害防制法修法無法在此會期通過，且因立法院屆期不連續，修法的法制程序得在新會期重頭來過。

羅素英說，因國際實證資料已經相當明確，新興菸品對兒少影響甚大，為保護兒童及青少年健康，衛福部反對電子菸、加熱式菸品製造、輸入及販賣。新會期將通盤檢討並依法制程序，儘速提送菸害防制法修法草案。（編輯：管中維）1081222

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