台藏學生舉辦線上工作坊 維繫文化橋梁

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輔仁大學服務學習團隊的學生7月30日與印度培力視野計畫的藏族學生舉行線上工作坊，維繫台灣與旅印度藏族青年學子之間的文化橋梁。圖為輔大師生準備狀況。（輔仁大學提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年8月1日

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（中央社記者林行健新德里1日專電）輔仁大學服務學習團隊的學生日前與印度培力視野計畫的藏族學生舉行線上工作坊，話題廣及國際情勢與台印奶茶差異，維繫台灣與旅印度藏族青年學子之間的文化橋梁。

這場線上工作坊是於上週六舉行，由雙方學生夥伴敲定議題和運作方式。這是輔大團隊與培力視野（Empowering the Vision）在過去1個月來的第2場視訊對話，也是雙方自2018年以來的第5度交流。

印度方的參與學生分別來自藏人行政中央所在地達蘭薩拉（Dharamshala）、德里大學（DU）、尼赫魯大學（JNU）和南印度班加羅爾（Bengaluru）達賴喇嘛學院。

藏人行政中央也就是西藏流亡政府。

輔仁大學國際長唐維敏向中央社表示，活動中，旅印藏生簡介西藏地理狀況和歷史軌跡、藏人行政中央的行政組織、旅印度藏人的社群網絡、定居地區、教育與互助組織等現況。

在提問環節中，印度同學對台灣珍珠奶茶感到好奇，稱珍奶正在藏人社群間流行起來，並分享印度奶茶和台灣珍奶的不同之處。

除了台灣故宮、台北101美景外，藏族學生也問到不少國際情勢的問題，例如台灣的名稱為何會從福爾摩沙（Formosa）變成台灣（Taiwan）？若台灣加入聯合國會有什麼不同？以及台灣和周邊東亞國家目前的關係。

唐維敏轉述，當輔大學生聽到有13個國家承認西藏流亡政府組織時，聯想到台灣目前有14個邦交國，認為雙方都極需努力拓展國際發展的空間。

他並表示，輔大學生透過此次工作坊了解到流亡藏人在印度社會的發展脈絡，以及全球各地對於西藏人權議題的關注。

唐維敏說，輔大和西藏相當有緣，達賴喇嘛在1997年和2009年訪台時，都曾造訪輔仁大學。此外，輔大從2008年開始派遣志工團隊訪問印度，並在2018年、2019年和2020年3度造訪培力視野的德里辦公室。

7月2日，雙方才剛舉辦過一場線上交流活動，輔大學生以英語介紹輔大校園、台灣歷史、228事件，讓旅印度藏人對台灣人權議題也有新的涉獵。

輔大學生陳俞安表示，藏生講述藏人如何翻越喜馬拉雅山脈抵達尼泊爾、再輾轉來到印度的過程，這讓台灣同學驚嘆不已，也對旅印藏人的處境有不一樣的解讀和感受。（編輯：黃自強）1110801