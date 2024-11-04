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早安世界》颱風銀杏生成路徑待觀察 今起東北季風影響北部轉涼有雨
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東北季風增強 北部、東半部雨漸增

2024/11/4 08:00（11/4 08:08 更新）
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中央氣象署預估4日白天北部約26至28度。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
中央氣象署預估4日白天北部約26至28度。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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（中央社台北4日電）中央氣象署今天指出，東北季風增強，北部及東半部地區降雨逐漸增多，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區最為陰雨，有較大雨勢發生的機率；中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署表示，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣溫方面則暫變化不大，清晨低溫約攝氏21至24度間，白天高溫馬祖約23度天氣較涼，北部、宜蘭、花蓮及澎湖、金門約26至28度，中南部地區約29、30度，日夜溫差較大。

氣象署觀測，今天桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島及各離島風力將逐步增強，尤其下午起易有8至9級強陣風，沿海浪高達2至3米，前往海邊活動請注意安全。

原位於關島附近的熱帶性低氣壓於今天清晨2時增強為輕度颱風「銀杏」，位於台灣東南方1910公里之海面上，朝西北方向移動，強度亦逐漸增強，本週後期有接近台灣東南方外海的機率，惟預報不確定性仍大，請留意最新氣象資訊。（編輯：方沛清）1131104

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颱風銀杏生成 4日起東北季風影響6、7日低溫探20度以下
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