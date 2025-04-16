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首屆清華永續獎 回收稀土技術獲學生組金獎

2025/4/16 15:29（4/16 15:46 更新）
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清大首屆「清華永續獎」16日舉辦頒獎典禮，其中清華材料所博士生羅韶奇研發從電子與工業廢棄物回收稀有金屬技術，榮獲學生組金獎。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月16日
清大首屆「清華永續獎」16日舉辦頒獎典禮，其中清華材料所博士生羅韶奇研發從電子與工業廢棄物回收稀有金屬技術，榮獲學生組金獎。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）清大首屆「清華永續獎」今天舉辦頒獎典禮，3座金獎得主從55組參賽者中脫穎而出，作品涵蓋回收稀土、研究溪流污染，及帶領學生探索生態與客家文化，共提永續解方。

首屆清華永續獎今天在國立清華大學舉辦頒獎典禮，清大副校長戴念華致詞指出，競賽吸引55組、逾250人參賽，除評選出得獎者，也以「永續是一種溝通」為主題，舉辦永續聯展。

清華大學永續長林福仁表示，清華永續獎採初審及複審2階段評選，申請人複審時須現場簡報，接受校外委員與校內委員一同提問，最終在學生、教師及職員組各選出金、銀、銅獎，共9組方案獲獎。

奪下學生組金獎的清大材料所博士生羅韶奇表示，他研發可從廢棄家電、電池、電動車馬達回收稀土元素及鎢鋼合金的電化學技術，比傳統方式大幅減少化學藥品使用及碳排放量。

獲教師組金獎的清大分析與環境科學研究所教授周秀專說，他主持「清華永續棧：頭前溪流域生活圈」計畫，帶領學生訪查頭前溪流域、研究河川底泥中的污染物對人體細胞造成的損傷、導入AI影像辨識系統辨識河川污染物等，希望能發揮大學的社會影響力。

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行政組金獎由清華學院學士班研究助理張乃云奪得，她提出實驗教育方案，透過迎新活動帶學生走訪新豐紅樹林、湖口老街，探索生態與客家文化，同時以宣傳動物友善與永續經營管理為出發點，設計馬術體驗活動。

清大提供新聞資料指出，為響應4月22日地球日，也推出「2025清華永續聯展」，即日起至4月21日展出清華永續獎得獎方案、永續大使的校園永續行動紀錄、校園生活實驗室及永續影像創作，地點在清大旺宏館1樓。（編輯：吳素柔）1140416

#戴念華
#國立清華大學
#頭前溪
首屆「清華永續獎」吸引55組、逾250人參賽，最終在學生、教師及職員組各選出金、銀、銅獎，共9組方案獲獎。頒獎典禮16日在清大校內舉行，到場貴賓與得獎團隊共同合影。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月16日
首屆「清華永續獎」吸引55組、逾250人參賽，最終在學生、教師及職員組各選出金、銀、銅獎，共9組方案獲獎。頒獎典禮16日在清大校內舉行，到場貴賓與得獎團隊共同合影。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月16日
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