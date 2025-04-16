首屆清華永續獎 回收稀土技術獲學生組金獎

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）清大首屆「清華永續獎」今天舉辦頒獎典禮，3座金獎得主從55組參賽者中脫穎而出，作品涵蓋回收稀土、研究溪流污染，及帶領學生探索生態與客家文化，共提永續解方。

首屆清華永續獎今天在國立清華大學舉辦頒獎典禮，清大副校長戴念華致詞指出，競賽吸引55組、逾250人參賽，除評選出得獎者，也以「永續是一種溝通」為主題，舉辦永續聯展。

清華大學永續長林福仁表示，清華永續獎採初審及複審2階段評選，申請人複審時須現場簡報，接受校外委員與校內委員一同提問，最終在學生、教師及職員組各選出金、銀、銅獎，共9組方案獲獎。

奪下學生組金獎的清大材料所博士生羅韶奇表示，他研發可從廢棄家電、電池、電動車馬達回收稀土元素及鎢鋼合金的電化學技術，比傳統方式大幅減少化學藥品使用及碳排放量。

獲教師組金獎的清大分析與環境科學研究所教授周秀專說，他主持「清華永續棧：頭前溪流域生活圈」計畫，帶領學生訪查頭前溪流域、研究河川底泥中的污染物對人體細胞造成的損傷、導入AI影像辨識系統辨識河川污染物等，希望能發揮大學的社會影響力。

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行政組金獎由清華學院學士班研究助理張乃云奪得，她提出實驗教育方案，透過迎新活動帶學生走訪新豐紅樹林、湖口老街，探索生態與客家文化，同時以宣傳動物友善與永續經營管理為出發點，設計馬術體驗活動。

清大提供新聞資料指出，為響應4月22日地球日，也推出「2025清華永續聯展」，即日起至4月21日展出清華永續獎得獎方案、永續大使的校園永續行動紀錄、校園生活實驗室及永續影像創作，地點在清大旺宏館1樓。（編輯：吳素柔）1140416