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時力政黨票破百萬 雙北謝票感謝民眾支持

最新更新：2020/01/12 18:11
時代力量在這次國會大選獲得109萬張政黨票；時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌，及3位新科不分區立委陳椒華（吉普車上，左）、邱顯智（吉普車上，右）、王婉諭（吉普車上，中），今天在雙北地區進行謝票活動。中央社記者王揚宇攝　109年1月12日
時代力量在這次國會大選獲得109萬張政黨票；時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌，及3位新科不分區立委陳椒華（吉普車上，左）、邱顯智（吉普車上，右）、王婉諭（吉普車上，中），今天在雙北地區進行謝票活動。中央社記者王揚宇攝　109年1月12日

（中央社記者王揚宇台北12日電）時代力量在這次國會大選獲得109萬張政黨票，較4年前成長3成。時代力量黨主席徐永明、3位新科立委等人，今天在雙北地區進行謝票活動；徐永明說，相信他們會在立法院做最強力的監督。

謝票車隊出發前，徐永明與立委黃國昌，以及新科不分區立委陳椒華、邱顯智、王婉諭與多名不分區立委候選人，在中央黨部召開記者會，進行說明。

媒體詢問，對於有網友提出，希望邱顯智辭職讓黃國昌續留立法院一事，徐永明明確地說「更動名單的事情不會發生」，並表示他對於3位新科立委組成的黨團相當有信心，也相信他們會延續時代力量在立法院最強力的監督。

關於徐永明在立委卸任後，是否續任黨主席；徐永明表示，決策委員會會討論未來黨的分工事項。黃國昌則說，自己並非決策委員，不可能參選黨主席，身為黨員的他，希望當時臨危授命的徐永明能繼續扛起責任，帶領黨繼續向前走。

徐永明表示，時代力量一路走來遇到許多內外的衝擊與變化，仍然有百萬人民站出來支持時代力量，讓時代力量在立法院繼續組成黨團，他要再次感謝選民的支持，而今天的謝票行程只是第一波；此外，本次時力在雙北、新竹的支持率高於平均值，接下來的地方選舉，時力也不會缺席。

陳椒華則說，感謝中南部的選民，因為中南部的空污問題嚴重，她進入立法院後，會持續推動空污改善、飲用水安全、水源區保護的環境問題，並且會延續時代力量在上屆國會尚未完成的任務。

邱顯智表示，時代力量一路走來都是資源匱乏的小黨，要特別感謝徐永明和黃國昌的帶領，全黨上下努力，在這次選舉獲得109萬人民的支持，時代力量在選舉期間提出11個面向政見及主張，未來黨團會繼續堅持到底。

王婉諭表示，時代力量從以前到現在，始終堅持理想，希望台灣社會變得更好，未來她進到立法院，會繼續堅持做對的事、走對的方向，為人民服務。（編輯：紀淑芳）1090112

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