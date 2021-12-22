立委提案設國安專業法庭 司法院：尊重立法院決定

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（中央社記者范正祥台北22日電）立委今天質詢，實務上有無需要修法增設國安專業法庭，由具有國安相關專業知識的法官審理共諜或中國對台滲透相關案件。對此，司法院副秘書長周占春答覆，「我們尊重立法院的決定」。

民進黨立委羅致政等人近期提出對於國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法的相關修正草案，主張修法增設「國家安全專業法庭」維護國安。

羅致政在修法提案說明中表示，近年許多違反國安案件，法院對相關犯罪者屢屢輕判，針對高檢署統計2015年至2020年8月判決資料顯示，判決確定的141人中，有罪者137人，判刑6個月以上者僅19人，其餘均為6個月以下或拘役，可易科罰金，種種判例讓共諜有恃無恐，對國安的維護相當不利，因此提出相關修法。

立法院司法及法制委員會今天審查民法親屬編部分條文修正草案，司法院、法務部派代表列席備詢。詢答過程中，是否應增設國安專業法庭成為立委質詢話題。

羅致政質詢，中國對台滲透無所不在，包含傳媒滲透、網路輿論滲透、資安滲透、產業滲透、社會滲透、政府滲透。他主張，應該設置懂國家安全、情報工作的專業法庭，處理相關案子。對此，周占春表示，司法院尊重立法院的決定。

另外，羅致政質詢，中國對台滲透無所不在，形式可能超過現行法律規範，法務部有沒有檢視現行法律不足之處。對此，法務部次長陳明堂答覆，有些法律上的缺失已跟國安部門聯繫做整理；立委的修法提案，「我們也有看到」，會作思考。

國民黨立委鄭麗文質詢時也問，司法院對於應否增設國安專業法庭的態度，實務上有沒有需要。周占春重申，「我們尊重立法院的決定」。

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鄭麗文質疑，司法院是不是「不敢表示意見」。周占春對此表示，因為這樣的案件不多，但社會上認為法官要充實這方面專業知識。

鄭麗文追問，現在已有一些專業法庭，例如智慧財產、商業法庭等，涉及很多專業，「國安專業法庭的專業是什麼？法官要懂什麼才是國安專業法庭的專業法官？」周占春對此回應，「至少對於滲透、發展組織等等」，法官的專業知識在這些方面比較少接觸到。（編輯：黃國倫）1101222