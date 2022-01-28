人權會首度撰寫CEDAW國家獨立評估意見書

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（中央社記者陳俊華台北28日電）人權會將首次撰寫「消除對婦女一切形式歧視公約」獨立評估意見書，已辦7場焦點團體討論數位性別暴力的法制保障、同志家庭收養非血緣子女權利等議題，將提立場與建議供國際審查專家參考。

監察院透過新聞稿指出，國家人權委員會首次承接撰寫「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」獨立評估意見書。有別於過去台灣提出的「國家報告書」與「NGO（非政府組織）報告書」，這份獨立評估意見，由人權委員紀惠容、高涌誠共同主持。

紀惠容、高涌誠指出，台灣已簽署的國際公約如兩公約、兒童人權公約、身心障礙公約、消除對婦女一切形式歧視公約，在之前國際審查都有提出「國家報告書」與「NGO報告書」，但因當時尚未成立人權會，因此都沒提出「國家獨立評估意見書」。

紀惠容、高涌誠表示，雖然CEDAW已歷經3次國際審查委員的審理，是所有簽署的公約中最早也最成熟的國際公約，也沒提出「國家獨立評估意見書」，這次是人權會第一次撰寫CEDAW獨立評估意見書。

為了撰寫「國家獨立評估意見書」，了解CEDAW在台灣落實的狀況，紀惠容及高涌誠指出，從去年12月到今年1月間，啟動一系列焦點團體方式，分別針對性別暴力、性傾向/性別認同與表達、家事移工、不利處境群體之婦女，包括偏鄉、原住民、高齡、移民、身心障礙等，以及女性就業與經濟機會等主題，討論權利侵害有迫切介入必要、法律保障缺漏或不足、以及政策執行有明顯缺失的議題。

另外，也廣泛徵詢長期關注婦女權益及性別平等議題的民間團體代表及專家學者意見，總共舉辦7場次焦點團體，昨天已辦理完竣，計76位代表出席。

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人權會表示，與會團體代表以第一線觀察與經驗，提出具體立法訴求與政策建言。例如數位性別暴力的法制保障、性別變更制度設計、同志家庭收養非血緣子女權利、移民婦女離婚後的家庭團聚權，以及原住民、身心障礙等不利處境女性低勞動參與率及高失業率等議題。

紀惠容、高涌誠表示，協調政府單位共同促進人權保障，是人權會的職責；將就焦點團體中蒐集到的意見，再邀相關權責機關對話以釐清爭點，並依據公約條文與國際審查的結論性意見，針對CEDAW第4次國家報告內容提出人權會的立場與建議，提供國際審查專家參考。（編輯：楊凱翔）1110128