電價調漲 國民黨：蔡政府應向全民道歉

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（中央社記者王承中台北27日電）經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%。國民黨表示，民進黨錯誤的能源政策，導致人民必須承受電價調漲的苦果，蔡政府應該為錯誤的能源政策跟全民道歉。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。此電價調整將由7月1日開始實施。

國民黨發布新聞稿指出，即便調漲對象限為住宅用電每月1000度以上、高壓及特高壓用電戶等，但整體電價平均漲8.4%，恐仍會牽動國內物價攀升、加劇通膨壓力，讓人民的荷包大幅縮水、產業的成本大幅提高。蔡政府一意孤行、不恤民瘼，毫無苦民所苦之心。

國民黨指出，經濟部已經承認2025非核家園政策確定跳票，顯示民進黨錯誤的能源政策，導致人民必須承受電價調漲的苦果，蔡政府無法保證不缺電、不跳電，還大漲電價，應該為錯誤的能源政策跟全民道歉。

國民黨主席朱立倫也在臉書粉絲團發文表示，當年國民黨執政設定平穩機制可調漲、調降電費，遭時任民進黨主席的行政院長蘇貞昌批評內閣當機應該下台。去年，蘇貞昌還曾說過，「雖然會讓台電減收，但仍要減輕人民因防疫而增加的電費負擔」。

朱立倫指出，如今面臨防疫負擔與通膨惡化，政府不僅沒有體恤人民辛苦，再度暫緩夏季電價，竟然還要調漲，請問蔡政府要如何自圓其說？難道蘇貞昌不該以身作則、率先請辭。不只是漲電價，人民為民進黨的錯誤能源政策所付出的無形代價更是沉重、可怕。錯誤政策不改變，人民只好用選票下架「欠電」的執政黨。（編輯：蘇龍麒）1110627