危老重建5年受理逾3千件 租稅減免延長至116年5月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北7日電）內政部今天說，危老條例施行5年來，已受理3052案重建計畫申請，行政院已核定地價稅、房屋稅等租稅減免延長到116年5月；並放寬民間投資興建危老重建工程達2億元以上，可申請營造移工。

內政部透過新聞稿指出，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」從106年公布施行以來，截至今年6月底，累計受理3052案重建計畫申請，已核准2313件，1014件已申報開工，案量穩定成長。

內政部表示，為鼓勵危險老屋重建，行政院3月已核定，地價稅、房屋稅等稅捐減免延長至116年5月11日止，中央將持續攜手地方，積極改善居住環境，讓民眾住得更安心。

內政部說，為持續增加誘因，109年5月已完成危老條例修法，將時程容積獎勵延長到114年5月11日，並採取逐年遞減方式，到114年5月12日歸零；考量以往危老案件平均重建面積約686平方公尺，為擴大基地規模，也修法新增規模獎勵項目，及放寬合併鄰地限制。

內政部指出，修法後的合併鄰地規模，較修法前平均250平方公尺，提高到354平方公尺，整體重建計畫面積在修法後，已提高到約764平方公尺，顯見有效提升重建規模。

內政部說，從今年5月12日起，時程容積獎勵調降為4%，但基地規模達1000平方公尺者，申請規模獎勵與時程獎勵合計，仍可達最高上限10%，由於時程獎勵逐步退場，請民眾務必把握申請時程。

內政部指出，目前核准危老重建計畫，多在期限內取得建照及進入開工興建程序，只有約6%逾期未申請建照導致重建計畫失效；整體而言，開工比例穩定發展，至今約76%，較一般住宅建造執照開工比例7成還高，案件無逾建築期限爛尾情事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部指出，因應疫情衝擊，導致勞動力缺口及營造成本上漲等問題，已協請勞動部修正申請門檻，放寬民間投資興建危老重建工程達新台幣2億元以上者，可申請營造移工，確保相關工程可穩健執行與推動，目前已有台北市、台中市及高雄市等17案適用。

另外，為兼顧重建品質與人力成本平衡，營建署將參採建築研究所研究成果，檢討容積獎勵辦法引進「預鑄工法」，未來若使用預鑄工法，將可有效節省重建工程所需的營建勞動力並縮短工期，改善既有傳統場鑄工法的缺點，加速危老築物重建，以提升建築安全與生活品質。（編輯：翟思嘉）1110707