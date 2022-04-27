AI助攻肺癌治療 北醫全球首創智能決策輔助系統

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（中央社記者蘇思云台北27日電）肺癌是國人癌症頭號殺手，北醫團隊打造全球首創的「肺癌臨床智能決策輔助系統」，運用人工智慧分析臨床影像，結合基因資料，提供個人化用藥建議，大幅提高治療效率。

科技部支持醫療技術發展，今天舉行研究成果記者會。台北醫學大學副校長、醫學系放射線學科特聘教授陳震宇團隊，執行肺癌大數據精準醫療人工智慧系統計畫，打造醫病決策共享的「肺癌臨床智能決策輔助系統」，傑出研究成果也獲得去年的未來科技獎與國家新創獎。

科技部生科司司長陳鴻震表示，台灣推動精準健康計畫，盼提升全民福祉。肺癌盛行率逐年提升，是癌症死亡率第一名，常常發現時已經比較後期，北醫團隊透過臨床數據、醫療影像、數位病理、基因用藥等多種數據，提出整體解決方案。

陳震宇表示，肺癌治療不易，從診斷第一天開始，病人就在跟時間賽跑，關鍵前10天的4次檢查結果都必須跟醫師共同討論，也要檢視腫瘤是否發生基因突變、對應使用到特定藥物，這項全球首創的輔助系統包含6個模組，可提高醫師決策效率。

陳震宇指出，團隊開發「全自動低劑量電腦斷層肺癌基因突變預測模型」，可從影像判斷腫塊類型和可能的基因突變，提供處理建議。再把電腦斷層預測結果和臨床大數據結合，透過肺腺癌病患醫療大數據和自動機器學習方法建立腦轉移、預後與藥物反應預測模組。

此外，北醫也跟台灣醫療科技大廠雲象科技合作，開發可在全玻片數位病理浩瀚的細胞影像結構中，快速搜尋到癌細胞並做判讀，以此延伸開發全新的「全自動數位肺腺癌病理基因突變預測選藥模型」，有助提早精準用藥，相關成果目前正積極申請海內外專利。

陳震宇指出，團隊更進一步開發「病理報告自然語言處理（NLP）自動判讀選藥建議系統」與「肺腺癌全基因用藥建議模型」。病人的病理報告出爐後，透過NLP技術從文字中分析臨床關注的50項特徵，再篩選出跟病患情況相似、且預後最佳的選藥治療建議，就像集合幾十個閱讀百份病理報告的專家共同做出決策。

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台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任蕭世欣指出，對病人來說，電腦斷層看到疑似腫瘤後比較知道多大機會可能是癌症，對醫生而言，後續可以更快鎖定肺癌治療方式與用藥等，大幅增加醫病溝通的流暢性。

陳震宇指出，系統有龐大資料庫支持，有助於偏鄉醫療。今年預計系統有機會開始做臨床驗證，不過，後續可能要到不同醫院測試、不同模組也要各自驗證，加上要衛福部食品藥物管理署（TFDA）輔導，仍需要一段時間，但相信會很貼近臨床與民眾需求。（編輯：林淑媛）1110427