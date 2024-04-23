台積電助植樹 台南北門海岸林復育現生機

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）農業部林業及自然保育署嘉義分署與半導體製造廠台積電合作造林，去年於台南北門雙春近海岸側種植海岸樹種營造海岸林，面積約3公頃，苗木逐漸成長，有助守護台灣西南海岸線。

林業及自然保育署嘉義分署今天新聞稿指出，台積電長期支持海岸造林計畫，昨天再度發動員工約150人參與植樹及淨灘活動。

嘉義分署指出，海岸地區易受東北季風、土地鹽分、飛砂及潮害侵襲，環境惡劣導致植物生長困難，造林難度高，林業保育署積極進行海岸林栽植及複層林營造，並於去年起與台積電於台南市北門雙春地區共同推動海岸復育造林，造林面積約3公頃。

嘉義分署指出，造林選擇種植耐鹽、耐旱、適合海岸地區樹種，如大葉欖仁、苦楝、台灣海桐、木麻黃、林投等共1萬3200株，增加台灣西南海岸綠色資源，並有助防災、減災、營造生態棲地，增加生物多樣性。

嘉義分署指出，造林地點去年曾面臨東北季風、颱風來襲海水倒灌等多重威脅，不但危害林木生長甚至死亡，台積電特別增設防風圍籬約1200公尺，目前苗木陸續恢復生機。

嘉義分署表示，因應2050年淨零排放目標，以及企業日益增加自然資源管理、生物多樣性保育、環境保護及社會責任等永續目標需求，林業保育署推動以自然碳匯及生物多樣性為主專案，公開徵求企業參與森林經營、自然棲地維護或生物多樣性保育，希望更多企業團體加入。（編輯：黃世雅）1130423