片場槍擊案 檢方：亞歷鮑德溫無法控制情緒

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）知名影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年在片場持道具槍誤殺一名攝影指導，依過失殺人罪起訴他的檢察官表示，亞歷鮑德溫在片場「無法控制」自己情緒。

法新社報導，亞歷鮑德溫在籌拍低成本西部片Rust的一個場景時，手持的柯特點45（Colt .45）手槍突然擊發，現場的攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）因此身亡，導演蘇薩（Joel Souza）也受傷就醫。

66歲的亞歷鮑德溫將於7月在新墨西哥州因過失殺人罪受審，但他否認這項指控。

承辦檢察官莫利賽（Kari Morrissey）在今天公布的一份法庭文件中，簡述陪審團屆時可能會聽到的庭審內容，包括據稱亞歷鮑德溫的行為不可預測，以致發生這場悲劇；還有他在事後不斷改變對於此事的說法。

莫利賽寫道：「鮑德溫先生經常對自己或工作人員等尖叫咒罵，沒有任何特殊原因。」

莫利賽認為亞歷鮑德溫在片場的行為，「等於是看到一個完全無法控制自己情緒、完全不管自身行為如何影響旁人的人」。

「目擊者作證時表示，正是這種行為導致了片場安全問題。」

參與拍攝的道具軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）對於亞歷鮑德溫所用槍枝裝有實彈一事負有責任。經過為期兩週的審判，26歲的古提瑞茲上個月被判犯下過失殺人罪，刑期下週宣判。

莫利賽寫道：「古提瑞茲的疏忽和缺乏經驗，加上亞歷鮑德溫完全不關心周圍人安全，兩者結合在一起會出現致命危險。」

亞歷鮑德溫強大的法律團隊包括了8名律師。莫利賽表示，亞歷鮑德溫在檢調訊問和媒體訪問中，對槍擊事件的說法屢屢矛盾。

「鮑德溫先生每次談話時，從嘴裡說出事件的版本都不同，他後來的說法與之前互相矛盾。」

聯邦調查局（FBI）調查發現，如果沒有扣扳機，槍就不可能擊發，證據預計將在審判時提出。

這起悲劇震驚好萊塢，引發要求全面禁止在電影片場使用武器的呼聲。不過業界內部人士堅稱早有規範來預防這類事件，是Rust劇組人員沒有遵守。

亞歷鮑德溫目前保釋候審，如果罪名成立，他將面臨最高18個月徒刑。

Rust的拍攝已於去年在蒙大拿州（Montana）結束，賀勤茲的丈夫以製片人身分加入劇組，新片發行日期尚未公布。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130409