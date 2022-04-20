學中文選台灣 駐美代表處推一站式資訊網吸外生

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（中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電）全美大專院校近年大舉關閉孔子學院，台灣積極填補華語教學缺口。駐美代表處近期推出一站式資訊網，提供美國學生留學台灣或學習華語資訊，盼推廣台灣才是學中文最佳選項。

孔子學院近年成為中共外宣工具代名詞，管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」（Confucius Institute U.S. Center，CIUS）2020年8月被美國國務院列為「外國代表機構」（foreign missions），全美各大學也為維護學術自由陸續關閉孔子學院。

根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，2017年4月全美有107間孔子學院，截至今年4月5日僅剩18間。

為加強台美教育交流合作，駐美代表處（簡稱駐美處）今天宣布推出Learn & Study in Taiwan 一站式網站（https://www.us2taiwan.org/），提供希望或規劃赴台留學或學習華語的民眾資訊，鼓勵更多美國各界人士前往台灣留學。

駐美處表示，網站的特點是便利使用者查詢，透過友善網站設計，讓查詢網站的美國學生能依照各自目的，例如留學台灣或學習華語，快速連結到相關資訊。網站也從美國學生需求角度出發，提供包括申請簽證、選擇學校及居住等前往台灣唸書所需資訊。

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為取代孔子學院，僑委會近年積極在全美設立「台灣華語文學習中心」，目前已有35所。駐美處指出，新網站也提供學習中心資訊，讓有興趣研習華語的美國學生，能夠就近找到能自由學習及獨立思考的理想環境。

駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）2020年12月簽署國際教育合作備忘錄，盼擴大台美教育交流合作。駐美處說：「台灣尊重學術獨立自由、社會開放多元的環境，是美國學生留學及學習中文的最佳選項。」（編輯：周永捷）1110420