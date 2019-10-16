莫那魯道墓穴漏水 祖靈託夢溼冷是真的

抗日烈士莫那．魯道的遺骨安葬在南投縣仁愛鄉霧社的莫那魯道紀念公園。圖為園區內的莫那魯道像。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）安葬抗日烈士莫那．魯道遺骨的紀念公園年久失修，遺族向仁愛鄉公所反映，祖靈託夢「住的地方又溼又冷」，經查看墓穴竟真的塌陷又漏水，公所緊急修繕趕紀念儀式辦理前完工。

電影「賽德克．巴萊」讓更多人了解霧社事件歷史，抗日烈士莫那．魯道的遺骨安葬在南投縣仁愛鄉霧社的莫那魯道紀念公園，每年10月27日在紀念公園舉辦追思紀念儀式，但遺族代表日前在鄉公所籌備會議時提出，莫那．魯道等祖靈時常託夢「住的地方又溼又冷」。

仁愛鄉公所請來師傅勘查，竟然真的發現墓穴上方水泥有塌陷、漏水情形，近日緊急以小型工程方式展開修繕，遺族代表今天到場關心工程進度，除表示果真印證「祖靈託夢是真的」，也準備祭品向祖靈稟報說，政府已得知並開始修補處理，希望祖靈不要再擔心。

莫那．魯道遺骨由台灣大學迎回仁愛鄉後，「莫那魯道烈士之墓」民國63年設置，連同園區等其他硬體年久失修，這次墓穴受損漏水由鄉公所緊急修繕，要趕在27日舉辦霧社事件紀念活動前完工；鄉公所初步估算，若園區全部一次整修，經費至少需新台幣80萬元以上。

仁愛鄉長吳文忠今天受訪說，先用小型工程預算辦理緊急維修，但仍希望縣府釐清管理責任，究竟是民政處、觀光處或縣府原住民族行政局負責管理維護，並且後續每年要編列預算來維護紀念公園。（編輯：林沂鋒）1081016

安葬抗日烈士莫那．魯道遺骨的紀念公園年久失修，遺族向南投縣仁愛鄉公所反映，祖靈託夢「住的地方又溼又冷」，經勘查真的塌陷又漏水，鄉公所已請廠商緊急修繕。（仁愛鄉公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年10月16日