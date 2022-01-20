環盟：核四適合再生能源轉型 與地方共享利益

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（中央社記者張雄風台北20日電）台電日前表示，不排除將核四廠做為電力園區能源的轉型。台灣環境保護聯盟今天說，樂見核四場址重新規劃發展，也適合做為再生能源發電廠，但需與地方居民溝通、共享利益。

台電公司日前舉辦年終記者會，台電總經理鍾炳利提到，核四場址在土地的問題告一個段落之後，就會積極來做電力園區能源的轉型。

台灣環境保護聯盟今天發布新聞稿表示，樂見核四場址重新規劃發展，但需先與地方居民溝通，朝地方發展、利益共享原則；核四廠址發展做為再生能源發電廠，應是合適的。

環盟提到，核四附近有海底溫泉，更有黑潮經過，因此，核四廠址是轉型為地熱或海洋能電廠，也可探討；將核四廠址轉做為再生能源電廠，及觀光、研究、博物館等用途，不只具有發電、教育及文化功能，更能振興觀光、繁榮地方，帶給地方再生發展的契機。

環盟認為，核四計畫已花了新台幣2838億元預算，那麼多人民血汗錢也是要珍惜、善用的，目前已有重建碼頭及輸電設施（高壓電塔及輸電線等），以及各種公共設施，可以善加利用。

環盟表示，台灣用電連年增長，現階段應該推動節電，朝向用電零成長目標、及發展再生能源，朝向低碳、無碳電廠（真綠電）發展。（編輯：管中維）1110120