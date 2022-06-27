產業用電大戶電價調漲15% 雙鐵票價暫不變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北27日電）台電今天宣布產業用電大戶電價調漲15%。台灣高鐵表示，對於高鐵實際的影響正在進一步了解中，票價暫不變動。台鐵回應，仍維持軌道運輸業優惠運價。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。此電價調整將由7月1日開始實施。

對此，台灣高鐵指出，高鐵以往並未列在工業用電大戶，這次電價調漲是針對產業用電大戶，高鐵公司正在進一步了解中。

台灣高鐵表示，目前高鐵費率暫不變動，因高鐵費率是依據高鐵公司與政府簽定的「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數（GICP）」變動情形，定期檢討政府核定基本費率及對外公告後，依據合約規範機制，檢討自訂基本費率。

台灣高鐵指出，自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部的營運成本，外部的社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論才會決定。

台鐵回應，目前票價維持不變，因軌道運輸具有高度的公共服務性質，台鐵將遵循政府政策，調整電價時能維持軌道運輸業優惠運價。（編輯：戴光育）1110627