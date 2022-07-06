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技術士技能檢定學科測試10日登場 3.1萬人報考

2022/7/6 10:50
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）111年度第2梯次全國技術士技能檢定學科測試10日將於全國32個考區同步舉行，勞動部技檢中心今天表示，應檢人數約3萬1000多人，應檢人應自備並全程佩戴口罩入場應試。

技檢中心提醒，報檢人應以准考證所載的測試地點前往應試，報檢考生可於學科測試前3天，至技能檢定中心網站查詢試場位置，並可於測試當日提前到場瞭解試場位置。

技能檢定中心提醒，應檢人落實自我健康管理、應考時也應全面佩戴口罩、量測體溫，若應檢人已有發燒、咳嗽或呼吸道感染等不適症狀，建議儘速就醫、在家休養，而應檢人若屬於防疫規定所訂管制對象者，包含隔離治療、居家照護、居家檢疫、居家隔離等，不能參加技能檢定。

此外，考區學校也不開放應檢人的親友進入陪考，如應檢人因身心障礙、重大傷病或突發傷病申請應考服務，在測試前可向學科測試辦理單位申請1人陪考，獲准陪考人員，仍應遵守各項防疫規定，才能進入考場。

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技檢中心也說明，應檢人參加技術士技能檢定，一定要記得攜帶准考證及附有相片可資證明身分的身分證明文件，且不可隨身攜帶行動電話、穿戴式行動裝置或其他具資訊傳輸、感應、拍攝、記錄功能器材進入試場。

技能檢定中心表示，學科測試試題及標準答案，將於11日在技能檢定中心網站公布，如果考生對試題有疑義，可於測試結束隔日起7天內提出，另外也將在8月5日於網路公告學科測試成績、8月9日寄送學科成績單。（編輯：陳仁華）1110706

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