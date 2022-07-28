5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

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28日晚間開始將有5場中小型流星雨同時登場，預期每小時將出現約50顆流星，只要仰頭就能看見。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）年度最大超級滿月才剛落幕，天象再度精彩可期。台北市立天文館表示，今天晚間開始將有5場中小型流星雨同時登場，預期每小時將出現約50顆流星，只要仰頭就能看見。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，除了象限儀座、英仙座及雙子座三大流星雨外，每年若7月底逢朔，將出現由5場中小型流星雨共同組成的「第4大流星雨」，今年將從今天深夜到31日黎明登場。

天文館指出，這5場包含寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨、南魚座流星雨、天龍座γ流星雨與正在邁向極大期的英仙座流星雨，預期每小時將會出現約50顆流星，值得民眾關注。

天文館說明，近期月相逢朔，代表這場組合流星雨將在無月光干擾的夜空中盡情展開，且不同一般流星雨，各流星是來自不同幅射點、不同方向，只要仰頭就有機會看見。

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天文館表示，這些流星雨的輻射點將在晚間10時全數升起，天文館將透過在各地建置的暗空攝影機，在「臺北天文館」YouTube頻道即時直播這場精彩天象，提供舒適、安全且便利的流星雨觀賞方式。

至於將在8月13日達到極大期的英仙座流星雨，天文館表示，預期每小時將可出現上百顆流星，雖然剛好會遇到滿月，但英仙座火流星數量較多，只要朝東北方向觀看，還是有機會可以看到。（編輯：方沛清）1110728