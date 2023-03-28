父母幫男嬰換尿布疑未洗手 一家四口染諾羅病毒

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）一名2歲男嬰從托嬰中心回家後上吐下瀉，父母幫忙換尿布及處理嘔吐物，隔天父母和男嬰姊姊也上吐下瀉，就醫確認感染諾羅病毒；醫師指出，可能是換尿布時未洗手，感染病毒。

衛福部立彰化醫院今天發布新聞指出，2歲王姓男嬰從托嬰中心回到家後開始上吐下瀉，男嬰父母趕緊戴上口罩，幫男嬰換尿布及處理嘔吐物，隔天父母及5歲的姊姊也開始上吐下瀉，彰化醫院就醫確認感染諾羅病毒。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，諾羅病毒為糞口傳染，只要一點點病毒就能有高度傳播力，會長時間存活在患者嘔吐物及糞便中，嬰幼兒、免疫力不好或年長者感染後症狀較嚴重，容易在養護機構、幼兒園等形成群聚感染。

馬瑞杉說，男嬰一家四口都感染病毒，可能是大人在換尿布或清理嘔吐物時，接觸到病毒，加上沒有落實洗手，進而造成全家感染；建議家長在清潔小朋友嘔吐物及排泄物時，一定要載好口罩及手套，也因為諾羅病毒主要為糞口傳染，飛沫傳染機率較低，手套比口罩重要。

馬瑞杉建議，家中有人感染諾羅病毒，居家環境最好用稀釋的漂白水消毒；清理嘔吐物、排泄物時一定要加強洗手或戴手套；感染者不要接觸到其他人的飲食；最重要的是多洗手，才能降低全家感染風險。

馬瑞杉指出，感染諾羅病毒後，在臨床上通常是由醫師根據經驗及臨床症狀判定，再給予支持性治療，不適症狀多能在一週內改善。（編輯：郭諭儒）1120328