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保育栗喉蜂虎 華信連10年金門送棄蛋到北市動物園

2024/6/13 17:31（6/13 18:21 更新）
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華信航空參與台北市立動物園栗喉蜂虎保育計畫已有10年，13日下午再自金門空運栗喉蜂虎棄蛋到台北市立動物園，交由園方進行後續孵化照養工作。（華信航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年6月13日
華信航空參與台北市立動物園栗喉蜂虎保育計畫已有10年，13日下午再自金門空運栗喉蜂虎棄蛋到台北市立動物園，交由園方進行後續孵化照養工作。（華信航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年6月13日
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）華信航空響應飛航做保育，參與台北市立動物園栗喉蜂虎保育計畫已10年，協助自金門運送栗喉蜂虎棄蛋到北市動物園。

華信航空發布新聞稿，今天下午再自金門空運栗喉蜂虎棄蛋到台北市立動物園，還特別為嬌客特訂製專用保育盒，內附保溫袋及防撞緩衝材料。

華信航空表示，栗喉蜂虎是金門夏天獨有的夏候鳥，每年夏季都會飛到金門繁衍下一代。華信航空持續為稀有鳥類保育盡一份心力，自2015年起與台北市立動物園、台灣大學森林系合作，共同推動栗喉蜂虎棄蛋保育研究計畫。

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華信航空說，已連續10年研究團隊每年都會前往金門，撿拾被鳥兒踢出巢外的棄蛋，由華信航空從金門小心翼翼、安全平穩地運送至台北，再交由動物園進行後續孵化照養工作，現已成功孵育照養長大9隻成鳥在穿山甲館內飛翔。

華信航空目前台北、台中、高雄天天都有班機往返金門，華信航空邀請民眾搭機響應保育，即日起到12月31日，憑華信航空登機證到台北市立動物園遊客服務中心，可兌換「保育宣言鑰匙圈」限量特色好禮。（編輯：管中維）1130613

#北市動物園
#華信航空
#金門
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