野保法30年瀕危動物未脫困 動保團體促修法

（中央社記者范正祥台北15日電）動保團體今天在立法院舉行記者會質疑，「野生動物保育法」立法至今30年，說多做少，仍然未能讓瀕危動物脫困，促請修法設專章或修部分條文，採高強度立法，明確將「復育」納入。

包括台灣動保行政監督聯盟、屏東科技大學野生動物保育研究所、台灣蠻野心足生態協會、中華鳥會、中華鯨豚協會、台灣防止動物虐待協會、台灣媽祖魚保育聯盟、台灣野鳥保育協會等團體代表在記者會共同高呼口號，「瀕危復育刻不容緩」、「立即修法保護動物」。國民黨立委王育敏和民進黨立委陳曼麗也到場支持。

動保團體公布，根據統計，台灣瀕臨絕種動物中，雲豹已經於2015年在國際上發表已滅絕，而石虎約500隻、黑熊約200至600隻、白海豚約50隻、櫻花鉤吻鮭約1000至4000隻、台灣寬尾鳳蝶瀕臨絕種、阿里山山椒魚瀕臨絕種、金絲蛇瀕臨絕種、歐亞水獺約100多隻與山麻雀少於100隻等都在水深火熱之中。

另外，在台灣野生鳥類部分，依據特生中心2016年發布的鳥類紅皮書，在面臨滅絕前最危急的CR等級（Critically Endangered）共有6種，分別是黑嘴鷗約67至200隻、黑嘴端鳳頭燕鷗約1至15隻、林三趾鶉約50至250隻、琵嘴鷸約1至5隻、青頭潛鴨約5至30隻與環頸雉約100至300隻。

動保團體批評，野生動物保育法立法至今30年，保育經費逐年下降，政府對極其珍貴的瀕危野生動物停留在被動關心程度，缺乏積極復育（族群數量恢復）作為。

屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏表示，保育野生動物，政府不斷做物種族群調查沒有錯，但這遠遠不夠，如果只是調查，只會發現瀕危物種每一次調查的數量都在減少，最後見證它消失在世界上。希望朝野立委能夠共同努力修法，設專章或修部分條文，明確將「復育」納入，瀕危物種族群才有機會脫困。

王育敏說，保育野生動物，不能只是著重調查而輕忽復育的重要，她以美國為例指出，美國在1973年制定了「瀕危物種法」，法律中提及發現瀕危物種後必須在6年內完成復育計畫的訂定，並啟動復育工作的進行。美國地大物博，物種比台灣更多，可是美國制定這樣的法律來宣示並進行保育野生動物，很值得台灣參考。

她說，台灣不能只重視研究，而輕忽復育工作，甚至相關預算下降，應修法規範復育工作計畫及目標，編列預算、明定期程，讓幫助瀕危動物脫困的目標明確化。

王育敏和陳曼麗在記者會表示，野生動物保育法修法不分藍綠、不分朝野，只要為台灣更好的事情就應全力推動。陳曼麗說，應該把瀕危動物的安全網建構起來。

台灣動保行政監督聯盟理事長王唯治認為，野生動物保育法立法30年，檢討仍然發覺說多做少，缺乏成效，希望修法採取「高強度立法」，讓野生動物再現生機。

台灣蠻野心足生態協會創會理事長文魯彬指出，台灣瀕臨絕種動物中，以白海豚為例，2002年預估還有100隻，現在最近預估剩下50隻，在這過去17年中，野生動物保育法出了什麼問題，花了這麼多人力與預算得到什麼成果，修法有必要。

文魯彬說，保育野生動物，對於公部門的監督，也不能只針對農業委員會林務局等單位，也應依環境基本法要求交通部、內政部、經濟部等涉及開發的主管機關。

中華鳥會秘書長李益鑫表示，棲地開發應重視野生動物保育，希望野生動物保育法修法能夠強化，只要有關鍵物種，就應該立即停工，必須修法有這樣的要求。

對於動保團體呼籲，出席記者會的農委會林務局保育組長夏榮生說，感謝學者專家、立委及動保團體關注台灣生態環境議題，政府施政過程必須有各界指正才能讓相關工作推動更好，相關建議會做整體通盤考量，做為後續施政參酌。（編輯：趙蔚蘭）1080815