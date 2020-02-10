陳副總統：武漢肺炎可能成為週期循環傳染病

（中央社記者葉素萍台北10日電）副總統陳建仁今天在臉書貼文表示，冠狀病毒從低傳染、高致死的SARS病毒，逐漸演變成為高傳染、低致死的武漢肺炎病毒，它可能漸漸演變成為流感一樣的病毒，換句話說，它可能成為持續存在、週期循環的傳染病。

公衛專家出身的陳副總統今天透過臉書貼文「冠狀病毒流感化的醫藥產業因應對策」。

他說，全世界在2003年、2009年和2019年分別面對SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、H1N1新型流感和武漢肺炎大流行的嚴峻挑戰，這三次大流行造成了在數十個國家，為數眾多的確定病例和死亡個案。雖然這三種病毒都是透過飛沫或觸摸口鼻分泌物而傳染，但是它們的發源地、流行期間、動物宿主、傳染力、致死力以及防治對策並不相同。

陳副總統說，SARS剛流行時連病原都不知道，只能靠症狀和旅遊史、接觸史來判定「可能病例」並且利用病例隔離治療，密切接觸者居家自主健康管理防止疫情擴散；由於SARS感染者會發生嚴重症狀、致死率也高，但不發燒就不會傳染，而且要有近距離密切接觸才會傳染，因此SARS病毒的低傳染與高毒力，反而限制病毒的大幅傳染，SARS流行也在2003年7月就完全結束。

他說，2009年的H1N1新型流感才爆發流行，就確定病原是新型豬瘟流感病毒。該流感在墨西哥致死率達2%，在其他國家僅及0.1%。H1N1新型流感的傳染力高，但致死率低。高毒力的病毒很快致死宿主，無法將自己傳播給其他宿主；毒性低的病毒僥倖存活下來，更容易在人群傳播，提供病毒更多的突變機會。流感病毒不適合在高溫潮濕的環境生存，因此H1N1新型流感在2009年春季發生、夏季疫情降低、秋冬再次攀升。

他提到，H1N1新型流感剛開始流行時，只有抗病毒藥物，如克流感，卻沒有快篩試劑也沒有疫苗。當時加強隔離檢疫，讓確定病例和密切接觸者，接受隔離治療和居家自我健康管理，並在機場港口篩檢有疫區旅遊史的旅客，有症狀就立即送醫。學校如果3天內，班上有2名學生發病，就全班停課5天。這樣雖然無法完全阻絕病毒的擴散，卻有助於延緩流行的快速蔓延。

陳副總統說，等到有了快篩試劑，基層醫師利用快篩試劑找出感染者，給予抗病毒藥物治療，既可使病人早日痊癒，也可因降低病人病毒量，而減少傳染給他人的風險。等到有了疫苗以後，全面推動預防接種，進一步預防流感的流行。台灣在H1N1新型流感流行期間，死亡率是全世界最低的第三名，僅次於日本和比利時，現在H1N1新型流感已成為季節性流感病毒株。

他表示，冠狀病毒也逐漸從低傳染、高致死的SARS病毒，演變成為高傳染、低致死的武漢肺炎病毒，「它可能漸漸演變成為流感一樣的病毒，換句話說，它可能成為持續存在、週期循環的傳染病」。

他認為，因應這種「冠狀病毒流感化」的演變，應該要加強武漢肺炎防治藥物的研發與量產，包括快篩試劑、抗病毒藥物以及疫苗等藥物都正在研發當中，希望都能夠早日研發成功，來確保人類的免受疫災之難。（編輯：黃國倫）1090210