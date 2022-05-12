國家語言發展方案 3領域推廣5年投入逾300億

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院會今天通過國家語言整體發展方案，預計5年投入逾新台幣300億元，推動國家語言傳承、復振及發展，如訪談耆老及專業人士，以及發展遊戲等多元應用內容，並從家庭、社會以及學校等3領域推廣。

行政院會今天通過文化部、原民會、客委會與教育部報告的「推動國家語言整體發展方案」。

文化部會後指出，除台灣華語外，台灣台語、台灣原住民族語、台灣客語、馬祖語及台灣手語等均面臨不同程度危機，發生嚴重的世代斷層，但過去相關語言業務大多集中原民會、客委會及教育部等部會，導致諸多未於法令規定的國家語言缺乏資源挹注，因此提出整合方案。

文化部表示，過去未有主管部會的台灣台語、馬祖語、台灣手語傳承與復振業務將由文化部主責，並與教育部分工推動。

根據規劃，方案預計5年投入300億元，今年經費共計約34億元，由各部會本預算勻支；民國112年至115年，則將每年爭取編列經費約70億元。

文化部報告指出，方案預計朝靜態、動態兩大方向進行，規劃加強語料保存、標準化書寫系統、強化教學資源、辦理語言認證、營造友善環境、擴增推廣活動數量及規模、輔助資源等7大執行策略。

另外，將整合資源及系統性的從家庭、社會及學校等3領域共同推動國家語言推廣，以提升政策加乘效益。

語料保存部分，文化部說，將以錄影錄音方式訪談耆老及專業人士，並加強台灣台語、馬祖語及台灣手語語料的蒐集與保存，完備各語語料庫，以作為未來推動數位科技應用的基礎；國家語言認證未來也將優化認證題庫、實施線上施測，並加強推廣鼓勵全民參加認證，以增加師資培育來源。

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文化部指出，未來也將捲動社會擴大辦理全國性本土語言及藝文競賽、營隊、獎勵及培育母語家庭與社區等活動，邀請全民及社區共同參與，期能撒豆成兵、遍地開花。

另為提升年輕人使用興趣，文化部表示，將擴展影視音傳播節目的類型及質量，以建構國家語言學習與使用的友善環境，打造學習各本土語言成為新時代潮流文化，並將與民間合作發展有聲書、動漫、遊戲等多元跨領域應用內容。（編輯：蘇志宗）1110512