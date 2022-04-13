巴西人道救援 接收烏克蘭移民和難民

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）俄羅斯對烏克蘭開戰月餘，大量難民出逃。巴西政府最新公布報告，今年3月3日至31日，巴西向烏克蘭人簽發了74份簽證和27份人道主義居留許可。

巴西司法和公共安全部長托瑞斯（Anderson Torres）表示，移民是巴西歷史的一部份，接收烏克蘭移民和難民是一項人道主義行為，聯邦政府將致力於幫助所有在巴西尋求安全、居住和工作等權力的人。

根據「烏克蘭移民報告」，2022年有4名烏克蘭人獲承認難民身分，另外還有37項難民程序正在審核中。巴西司法部與外交部3月初頒布的第28號跨部際條例版本，得以簽發人道主義簽證和居留許可，以解決受俄烏戰爭影響的烏克蘭人的需求。

人道主義簽證可以在國外申請並允許進入巴西180天。要獲得人道主義援助的居留許可，必須前往巴西境內的聯邦警察部門並索取國家移民登記卡（CRMN）。

這項工作也得到國際移民組織（IOM）和國際移民觀察站（Obmigra）的支持，烏克蘭人可以透過它們獲取訊息以申請人道主義援助簽證或居留許可，以及在巴西申請避難的指南和管道。

根據巴西政府統計，2010年1月至2021年12月期間，超過3300名烏克蘭人在巴西登記居留，近2300人集中聖保羅所在的東南部地區。烏克蘭人與波蘭人一起，構成巴西最大的斯拉夫移民隊伍。

在這12年間抵達巴西的烏克蘭人，83%是男性，其中46%的年齡在25至39歲之間。女性占17%，其中約10%的年齡在25至39歲之間。男性和女性均無超過65歲的移民，只有2%的人在進入巴西時年齡小於14歲。

從2010年到2021年，烏克蘭人主要通過海上交通入境巴西。2019年移民流量最多，有2萬2201名烏克蘭人進入巴西，2萬1189人離開巴西。

烏克蘭移民申請在巴西居留的主要理由是海上工作（67%）、家庭團聚（12%）、技術轉讓工作（6%）和其他（15%）。巴西政府在此期間收到74份難民申請，有15份得到承認。

儘管巴西打開大門接收烏克蘭移民和難民，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍舊以巴西與俄羅斯有商務往來為由，特別是巴西非常依賴從俄羅斯進口農業用化肥，再三強調巴西對俄烏武裝衝突的立場採取中立。（編輯：韋樞）1110413