同婚24日上路 徐國勇：結婚書約可不加同性字眼

內政部長徐國勇說，若民眾自行準備結婚書約，不加「同性」2字，絕對也能辦理。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北23日電）同性伴侶明天起可辦理結婚登記，內政部公布「同性結婚書約」。內政部長徐國勇今天說，戶政司是好意提供方便，若民眾自行準備結婚書約，不加「同性」2字，絕對也能辦理。

立法院內政委員會今天審查平均地權條例、不動產估價師法部分條文修正草案，邀請內政部長徐國勇列席。

立法院17日三讀通過同婚專法，內政部戶政司昨天在網站上公布「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，公布「同性結婚書約」。

民進黨立委尤美女質詢時指出，同婚法案明天將上路，很多人要去登記結婚，內政部做很多表格、書約，很多事情都是第一次，大家在嘗試，過程難免有不同看法，同志婚姻是人生中非常重大的事，內政部設計「同性結婚書約」，是依同婚專法的意旨，同性伴侶可向戶政機關辦理結婚登記。

尤美女說，同性別兩人要登記結婚，如果自行準備一個比較特別的結婚書約，是否也能登記。徐國勇表示，「就是結婚登記」，戶政司是好意，提供大家方便，事實上只要用結婚登記，不必加「同性」2字，也能自己寫，內政部一樣都接受。

尤美女追問，所以結婚書約可以不用加「同性」2字。徐國勇說，不必加，「絕對可以，我在這裡做公開宣示」，應該這樣來做，沒有問題，若使用內政部準備好的結婚書約，也可以刪掉「同性」2字，那只是提供方便，不用手寫。（編輯：林興盟）1080523

內政部戶政司22日在網站上公布「同性結婚書約」，載明兩位為結婚人。（圖取自內政部戶政司網頁ris.gov.tw）