習近平2021對資本家下重手 明年穩字當頭料縮手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港20日綜合外電報導）一年前，中國國家主席習近平矢言2021年將嚴打失序的民營企業，這些民營企業過於強大，風險也過高。

北京當局對科技業、金融業、教育業和娛樂產業嚴管出重手，一度造成中國企業在全球股市市值蒸發數兆美元，也引發不少企業大量裁員，這對試圖從疫情中復甦的就業市場帶來沈重壓力。

中國進一步對房地產企業祭出鐵腕，也讓早已債台高築的房地產開發商雪上加霜。占中國國內生產毛額（GPD）近1/3的房地產，如今陷入嚴重衰退，大型開發商瀕臨破產邊緣。

中國2022年已面臨經濟減速，如今又爆發Omicron變異株疫情。

即便中國2020年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰影籠罩下，是全球唯一經濟逆勢成長的大型經濟體，但2021年疫情重燃，加上供應鏈問題、電力短缺，以及房地產危機，中國經濟減緩的速度已比預期快。

這些令人頭痛的問題，迫使北京當局三思其政策。

中共中央經濟工作會議10日結束，會中指出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，明年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。要保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接明年20大「勝利召開」。

麥格理集團（Macquarie Group）首席中國大陸經濟學家胡偉俊（Larry Hu）近期在研究報告中指出：「強調穩字當頭意味著領導高層日益憂心動盪的風險。」

他指出：「經過一年的嚴監控制，企業信心受到重創。現在是決策者退一步的時候。」

儘管面臨種種挑戰，中國2021年仍將繳出大幅成長的成績單。不少經濟學家預估，中國今年成長約7.8%，遠高於北京當局今年初設定的6%。

然而，2022年中國的經濟表現將迥然不同，很多大型銀行向下修正中國2022年經濟成長至4.9至5.5%之間，將是中國自1990年、國際在1989年天安門事件之後對中國祭出制裁的次年以來最慢的成長。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）兼任研究員辛格頓（Craig Singleton）指出：「中國政府之前將政策焦點放在嚴管控制和反壟斷，是在中國經濟成長一飛沖天的情況下，才有辦法。」「如今隨著中國經濟成長火車頭快速失去動能，情況不再。」

北京當局空前的打壓行動，震驚民間企業。經過了一年，民間企業的擴張可能不得不稍微慢下來。

但中國仍須取得平衡。如今面臨經濟硬著陸，北京當局對民營企業的強硬立場似乎有點鬆動。中國領導人在最近的會議中，讚揚民間資本在經濟中發揮正面角色，和一年前相比，態度大幅轉變。

中共中央經濟工作會議則提到，要正確認識和把握資本的特性和行為規律。要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時「有效控制其消極作用」。

胡偉俊指出，這番話意味著「嚴格監管的高峰已過」，他說：「國家控制固然重要，但黨也不想要掐死資本主義。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101220