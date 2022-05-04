中小企業買綠電遭排擠 經部將規劃一定比例零售

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（中央社記者曾智怡台北4日電）台灣綠電市場幾乎由台積電獨攬，中小企業大喊買不到綠電；經濟部次長曾文生今天表示，規劃公有地標租太陽光電以及區塊開發離岸風場，需有一定比例投入零售市場，以因應中小企業綠電需求。

曾文生今天出席「2022綠電交易高峰會」致詞時表示，以台灣綠電交易市場需求面來看，台灣企業2025年以前的綠電需求，主要是環評或是用電大戶條款等政府法規或行政審查所創造出來，例如審查竹科二期就有規定，廠商必須使用20%的再生能源，「這些都是剛性規定」。

如今一場疫情讓國內再生能源需求加速，包含RE100、COP26對於淨零排放的需要，愈來愈多企業開始需要購買綠電，「最大張力來自供應鏈要求」。

目前國內綠電多由領先企業包下，曾文生指出，知名企業可以把整個風場包下，風場發出來的電，「不管任何時間都小於企業用電，每一度電都是有效的再生能源」；再加上這種企業信評非常好，對於簽定再生能源CPPA時，銀行授信有優勢。

也就是說，買方用電模式、信評會影響商業合約成立，形成大家所說的「少數公司將所有再生能源給包掉了」，政府來不及提供的現象。

有鑑於此，曾文生說，經濟部將規劃零售市場的再生能源，專門供應小廠商，最近正盤點公有土地出租作光電，而2026年的區塊開發即將進入設計階段，也會要求一部分綠電留在零售市場，以媒合中小企業的需要。

曾文生接受媒體訪問時補充，針對政府公有土地標租，會以附帶條件方式，規定得標廠商部分綠電拿到零售市場，「不是再大筆賣掉」；加上2025年後，風電每年將釋出固定50、60億度電，一部分電力都會進入零售市場。

至於會保留多少量給零售市場，以及是否將明定於離岸風電區塊開發行政契約，曾文生表示，目前還在做最後確認，根據掌握，很多風電開發商都有在設想保留一定比例做零售，綠電交易工作豐富而多樣性，「不再像過去電力都是政府提供，未來它就是一個市場」。

曾文生同時指出，世界上有些重要企業，例如Google已經提出「全時綠電」觀念，也就是公司每一分鐘用的電都是再生能源發電，而非過去「買整筆」總發電量對應總用電量。

如此一來，市場上將會出現一種新的媒合性仲介，例如有行業週一到週五用電多，有的則是週末用電多，將不同用電模式組合起來，找到對應的發電商，以匹配企業用電的仲介者很重要，他看好2025年後的民間仲介交易市場。（編輯：林淑媛）1110504